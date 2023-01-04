Ahmet Hakan'ın yengesiyle Mustafa Varank arasında ilginç diyalog

Ahmet Hakan'ın yengesi Kübra Par, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın kuryelik yapmasını "bu yılbaşının açık ara en renkli olayı" olarak nitelendirdi. Varank’a “Reklam yıldızı oldunuz" diye takıldığını belirten Par, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın kendisine verdiği cevabı da aktardı.

İşte Habertürk'teki yüzlerde tebessüme yol açan o yazının ilgili bölümü:

"Bu yılbaşının açık ara en renkli olayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın kuryelik yapmasıydı.

Varank’ın zor koşullar altında çalışan kuryelere destek olması şüphesiz çok şık bir hareketti fakat meselenin bir de reklam boyutu vardı.

Son yıllarda büyüyen Getir markasının üniformasını giyerek sipariş götürmesi şirket için arayıp da bulamayacağı bir tanıtım fırsatı yaratmıştı.

Dün Bakan Varank’a “Reklam yıldızı oldunuz" diye takıldım.

“Olayı buraya çekmelerini anlamıyorum. Ben bütün markalarımıza eşit yaklaşıyorum. Sektör bunu zaten biliyor. Trendyol’un ofisini açmak için Berlin’e gittim. Hepsiburada ile Tübitak Bilgem yapay zekâ alanında işbirliği yapıyor. Sonuçta mahalledeki kebapçımızın kuryesi olsam son dönemde büyük başarı yakalayan teknoloji tabanlı girişimcilik ekosistemine haksızlık olurdu” dedi.

Anladığım kadarıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak Mustafa Bey büyümekte olan Türk markalarını desteklemeyi önemli görüyor.

“Aman yanlış mı anlaşılır” diye bir kaygısı da yok.

Yine de Cüneyt Özdemir’in de önerdiği gibi Getir’in bu adıma karşılık bir sosyal yardım projesi yapması anlamlı olurdu.

Peki bir öğrenci yurduna sipariş götürmesi tesadüf müydü yoksa kurgu muydu?

“Tamamen doğaldı. Yurtların yoğunlukta olduğu bir bölgeyi seçtik. Sipariş gelince de götürdük” dedi.

“Motoru kullanmak zor muydu?” diye de sordum, “Tank kadar zor değildi” diye takıldı!

8 koruma ile gezen, halkı kendisine yaklaştırmayan siyasetçilere inat Varank sıra dışı bir bakan profili çiziyor. Metroya biniyor, makam aracını kendisi kullanıyor.

Geçen ay kendisiyle yaptığımız programdan sonra şoför koltuğuna geçip bizi yemeğe götürünce duruma bizzat tanıklık etmiştim."