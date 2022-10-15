Ahmet Hakan'ın yengesinden şok itiraf! Yaaa, işte böyle bacım

AK Parti'ye muhalefetini açıkça belli eden Habertürk yazarı Kübra Par, Tayyip Erdoğan’ın dışarıda kazandığı prestijin içeriye misliyle yansıdığı itirafında bulundu. Aynı zamanda Ahmet Hakan'ın yengesi olan Par, AK Parti'nin icraatlarına karşın 6’lı masanın hâlâ masa başında çalışmakla meşgul olduğuna dikkat çekerek özetle şunları kaydetti:

"Ukrayna Rusya savaşında arabuluculuk rolü oynayan, Paşinyan ve Aliyev’i aynı masada buluşturan, Macron’un omzuna elini atıp “Seni Türk Birliği’ne alalım” diyen, Putin ile doğalgaz pazarlığı yapan Erdoğan’ın dışarıda kazandığı prestij içeriye misliyle yansıyor.

Enflasyon nedeniyle hayat pahalılığı ayyuka çıkmış olsa da maaş zamları ve sosyal yardımlar üzerinden hissedilen acı azaltılıyor.

Yeni sosyal konut projesine 3 haftada 7 milyon kişinin başvurması iktidar lehine hafife alınamayacak bir avantaj yarattı. Bu ilgiyi gören AK Parti 1 milyon arsa projesiyle el yükseltti.

Tabii bunlar yetmez. Durumu daha da toparlamak için iktidarın ciddi bir sıcak para akışına ihtiyacı var.

Rusya Devlet Başkanı Putin, dostu Erdoğan'ın zor zamanında yanında olmaya, sıcak para ihtiyacını karşılamaya oldukça hevesli.

Bu arada ABD ile Suudi Arabistan arasında yaşanan 'OPEC' gerginliğine de dikkatli bakmak gerekir.

OPEC+ ülkelerinin ABD'nin talebini dinlemeyerek günlük petrol üretimini 2 milyon varil düşürme kararı sonrası ABD-Suudi Arabistan ilişkileri son yılların en kötü dönemini yaşıyor. Dün CNN International'a konuşan Suudi analist Ali Shihabi'nin deyimiyle "Krallık artık tüm yumurtalarını ABD sepetine koymayı bıraktı".

Benzer bir durum OPEC+ üyesi olan Birleşik Arap Emirlikleri için de geçerli.

Bunun bizim açımızdan tercümesi şu; seçime doğru Arap sermayesinin Türkiye'ye akışını kapı arkasından engelleyecek bir ABD etkisi kalmayabilir.

Bu üç ülkeye Katar’ı da eklersek 2023’e kadar Erdoğan’ın ihtiyaç duyduğu sıcak para akışını bulması sürpriz olmaz.

Planlandığı gibi Mart ayında Karadeniz'deki doğalgaz da çıkarsa seçim öncesi moral üstünlük önemli ölçüde AK Parti'ye geçebilir.

Bütün bunlara karşın 6’lı masa hala masa başında çalışmakla meşgul."