Ahmet Hakan'ın yengesinden olay Erdoğan yazısı! Yer yerinden oynayacak

Ahmet Hakan'ın yengesi Kübra Par, Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 500 bin sosyal konut projesinin, AK Parti’ye hiç oy vermeyen oldukça geniş bir kesimin ilgisini çektiğine vurgu yaparak, Erdoğan’ın kendi seçmeninin beklentilerini çok iyi takip ettiğini belirtti. Par, Habertürk'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"2014 yılının Mart ayında yerel seçimler yapılmıştı.

Bakanlarla ilgili yolsuzluk iddialarının tartışıldığı bir atmosferde muhalefet AK Parti’nin seçimi kaybedeceğini düşünüyordu.

Beklentilerinin aksine AK Parti yüzde 42.8 oy alarak iktidarını pekiştirmiş; CHP yüzde 26.3, MHP yüzde 17.82 BDP ise 4.6 oy almıştı.

Seçimden sonra o dönem CHP milletvekili olan siyaset bilimci Prof. Dr. Binnaz Toprak ile bir röportaj yapmıştım.

“CHP yüzde 30’u neden aşamıyor? Erdoğan’ın peş peşe seçim kazanmasının arkasında hangi etkenler yatıyor?” diye sormuştum.

Binnaz Hoca’nın yanıtı günlerce konuşulmuştu.

“Fakirseniz bulgur makarna getiren partiye elbette oy verebilirsiniz. Biz aile sigortası önerdik, hayali bir şey gibi geldi. İnsanlar sağlık sigortasından ya da bize çirkin görünen TOKİ’lerden çok memnun. Hayatında ev sahibi olamamış insanlar için hoş herhalde” demişti.

AK Parti’nin açıkladığı yeni sosyal konut projesinin detaylarını dinlerken bu cümleleri hatırladım.

AK Parti seküler elitler tarafından yıllarca seçmene bulgur makarna dağıtan, Türkiye’yi betonlaştıran parti olarak aşağılandı oysa özellikle Anadolu seçmeni ve büyük şehirlerin düşük gelirli sakinleri için aylık gıda yardımları da kolayca ev sahibi olabilmek de memnuniyet vericiydi.

Bugün ekonomideki tablo elbette 8 yıl önceki gibi değil.

O gün orta sınıf genişliyordu bugün daralıyor.

O gün kişi başına düşen milli gelir artıyordu bugün düşüyor.

O gün enflasyon kontrol altındaydı bugün uçuyor.

Fakat değişmeyen bir şey varsa o da Erdoğan’ın kendi seçmeninin beklentilerini iyi takip ediyor olması.

Enflasyonun, zamların, yükselen kira artışlarının en koyu AK Parti destekçilerinde bile bezginlik yarattığının o da farkında.

Tam da bu yüzden ardı ardına somut adımlar attı.

Asgari ücrete beklentinin de üstüne bir zam yaptı.

Asgari ücretle çalışanların oranının yüzde 55’i geçtiği bir ortamda bunun siyasi karşılığının olmaması mümkün değil.

Ardından icraya düşen 2 bin liranın altındaki borçların silineceğini açıkladı. Bu da en az 4 milyon kişiyi ilgilendiriyor.

Dün açıkladığı 500 bin sosyal konut projesi ise, AK Parti’ye hiç oy vermeyen oldukça geniş bir kesimin ilgisi çekti.

İki gündür insanlar birbirlerine “Kriterlere ben de uyuyor muyum?” diye soruyor.

Hane içi toplam gelirin İstanbul için 18 bin TL, diğer şehirler için 16 bin TL tutulması orta sınıfı da kapsamasına sebep oldu.

Dün ilk gün olmasına rağmen akşam 17:00 itibarıyla başvuru sayısı 500 bini geçti. Önümüzdeki 45 günde bunun 5 milyonu aşması kimseyi şaşırtmaz sanırım.

Elbette şartlar belli, elbette başvuru yapanların oldukça sınırlı bir bölümü bu konutlara erişebilecek ama yine de ciddi bir umut dalgası yarattı.

Siyasette günün sonunda bugünü geçmişten daha iyi kılanlar ve daha iyi bir gelecek vadedenler kazanıyor."