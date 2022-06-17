Ahmet Hakan'ın yengesinden de bu beklenir! Şıracının şahidi seni

Ahmet Hakan'ın yengesi Kübra Par, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın, "Öksürmenin zamanıdır, bağırmanın zamanıdır. 'Kral çıplak' demenin vaktidir" herzelerine ilişkin olarak, “Arınç yine haklı, AK Partililer kabuğuna çekildi” iddiasında bulundu.

Şıracının şahitliğine soyunan Par, Habertürk'teki yazısında, “Ne zaman partisini eleştirse çok kızıyorlar lakin kusura bakmasınlar, Bülent Arınç son dönemde yaptığı açıklamalarında genellikle haklıydı. Şimdi de Türk Demokrasi Vakfı'nın düzenlediği toplantıda yaptığı konuşma gündemde. Peki ne diyor? Bir, 'Majestelerinin gazetecileri var. Havanın suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin vaktidir. Allah cesur olana izzet verir.' İki, 'Bu toplantıda keşke AK Partililer de olsaydı. Devir çok değişti. Şimdi oraya gidersek bir tarafta Kılıçdaroğlu olacak, bir tarafta diğerleri... 'Ben böyle bir fotoğrafı nasıl izah ederim' diyorlar. Korkuyorlar... Fikirlerine güvenen insanlar hiçbir şeyden korkmaz.' Peki Arınç haksız mı? AK Parti milletvekilleri şu dönemde ortadan kaybolmadı mı? 'Aman başıma bir iş gelmesin' diye düşünerek demokratik tartışma zemini olan ortamlardan uzak durmuyorlar mı?" diye sordu.