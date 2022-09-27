Ahmet Hakan'ın yengesinden bomba iddia! Erdoğan, önümüzdeki birkaç ay içinde bunu yapacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faizi tek haneli rakamlara düşürmeyi istediğinin sır olmadığını belirten Ahmet Hakan'ın yengesi Kübra Par, "Merkez Bankası 22 Eylül’de politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 12’ye çekti. Dolar bunun karşısında 18,20’lerden 18,40’lara çıktı. Yani eskiden olduğu gibi bir fırlama yaşanmadı. Bunun için arkadan bir önlem alınmıştır belki bilemiyoruz ama sonuçta bu durumun Cumhurbaşkanı’na faiz indirimini sürdürme cesareti vereceği açık. Önümüzdeki birkaç ay içinde yüzde 9’u görürsek kimse şaşırmasın" dedi. Par, Habertürk'teki yazısında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faizi tek haneli rakamlara düşürmek istediği sır değil. Gelen kulis bilgilerine göre bunun için fazla beklenilmesini de istemiyor.

Merkez Bankası 22 Eylül’de politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 12’ye çekti. Dolar bunun karşısında 18,20’lerden 18,40’lara çıktı. Yani eskiden olduğu gibi bir fırlama yaşanmadı. Bunun için arkadan bir önlem alınmıştır belki bilemiyoruz ama sonuçta bu durumun Cumhurbaşkanı’na faiz indirimini sürdürme cesareti vereceği açık. Önümüzdeki birkaç ay içinde yüzde 9’u görürsek kimse şaşırmasın."