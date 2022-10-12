Ahmet Hakan'ın yengesi deliye döndü! O kepazelik, kadını resmen çıldırttı

Ahmet Hakan'ın yengesi Kübra Par, AK Parti'ye oy verenlere açıkça "cahil" diyen sanatçı bozuntusu Metin Akpınar'a tarihi bir ayar verdi. "Kendilerini bu ülkenin elitleri olarak konumlandıranların anlayamadıkları basit bir gerçek var. Yüzde 50+1’in önemli bir bölümü cahil olduğu için değil... Siz onlara 'Cahil' dediğiniz için... Kendilerine tepeden bakıldığını, inandıkları değerlerin aşağılandığını, adam yerine konulmadıklarını hissettikleri için... Bu iktidar giderse sosyal prestij kaybına uğrayacaklarını hissettikleri için Erdoğan’a oy veriyorlar" diyen Par, Habertürk'teki yazısında şunları kaydetti:

"(...) Sanki yıllarca bu ülkede AK Parti’ye oy verenleri ‘Göbeğini kaşıyan adam’ diye aşağılamanın, seçmene koyun sürüsü gibi bakmanın yanlışlığından hiç söz edilmemiş...

Sanki muhalefet inanılmaz başarılı bir siyaset ortaya koymasına rağmen yıllarca Erdoğan’ın kazanmasına akıl sır erdirilememiş gibi...

Hâlâ AK Parti’ye oy vermeyi ilkokul mezunu olmaya, eğitimsiz ve cahil olmaya bağlayabiliyorlar.

Kendilerini bu ülkenin elitleri olarak konumlandıranların anlayamadıkları basit bir gerçek var. Yüzde 50+1’in önemli bir bölümü cahil olduğu için değil...

Siz onlara 'Cahil' dediğiniz için...

Kendilerine tepeden bakıldığını, inandıkları değerlerin aşağılandığını, adam yerine konulmadıklarını hissettikleri için...

Bu iktidar giderse sosyal prestij kaybına uğrayacaklarını hissettikleri için Erdoğan’a oy veriyorlar.

Maşallah siz de her fırsatta böyle hissetmekte ne kadar haklı olduklarını ispatlıyorsunuz.

Mesele sadece onlara cahil muamelesi yapılması değil elbette.

Beğenin ya da beğenmeyin, kabullenin veya kabullenmeyin, bu ülkede yüzbinlerce doktor, mühendis, öğretmen de AK Parti’ye oy veriyor.

Enflasyonun ve hayat pahalılığının tavan yaptığı şu günlerde bile oyları yüzde 30’un altına inmiyor.

Çünkü bugüne kadar yapılan hizmetlerden, maaş artışlarından, sosyal konut projelerinden, yollardan, hastanelerden öyle veya böyle memnun olan ciddi bir kesim var.

Çünkü muhalefet partileri bu insanların önceliklerini doğru okuyamıyor. Ekonomiyi, dış politikayı, sağlık sistemini daha iyi yöneteceklerine dair somut doneler ortaya koyamıyor.

Ha eğer koyabilirlerse, eğitimlisi de eğitimsizi de mevcut iktidarı bırakıp muhalefete seçim kazandırır.

Hem de size rağmen."