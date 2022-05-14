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Medya Ahmet Hakan'ın yengesi çılgına döndü! Bu sapkınlığa daha ne kadar müsamaha göstereceğiz?
Medya

Ahmet Hakan'ın yengesi çılgına döndü! Bu sapkınlığa daha ne kadar müsamaha göstereceğiz?

Ahmet Hakan'ın yengesi Kübra Par, katıldığı bir ödül töreninde sunucu Melike Öcalan'a ahlak dışı ifadeler kullanan Mehmet Ali Erbil'e çok sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 07:45:00 -
Ahmet Hakan'ın yengesi çılgına döndü! Bu sapkınlığa daha ne kadar müsamaha göstereceğiz?

Katıldığı bir ödül töreninde sunucu Melike Öcalan'a ahlak dışı ifadeler kullanan Mehmet Ali Erbil'e bir tepki de Ahmet Hakan'ın yengesi Kübra Par'dan geldi. Habertürk yazarı Par, "Erbil’in sapkınlıklarına daha ne kadar müsamaha göstereceğiz?" diye sorarak özetle şunları kaydetti:

 

"Mehmet Ali Erbil skandallar dizisine bir yenisini daha ekledi. Bir ödül töreninde gecenin sunuculuğunu üstlenen Melike Öcalan’a sözlü tacizde bulundu. Gevşek bir tavırla “Güzelleşmişsin kız. Elimi değdirdiklerim meşhur oluyor ama sana değdiremedim elimi” dedi.

Erbil’in yaptıklarının 10’da birini başka bir ülkede bir sanatçı yapsa bırakın böyle etkinliklerde boy göstermeyi sokağa bile çıkamazdı. Fakat nasıl oluyorsa Türkiye’de belli bir ünlüler çevresi kendisini özenle koruyor! Bu utanmaz adamın sapkınlıklarına daha ne kadar müsamaha göstereceğiz?"

 

 

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