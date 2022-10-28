Ahmet Hakan'ın sorusuna böyle cevap verdi! "Bu soru yoktu"

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CNN Türk ekranındaki Tarafsız Bölge programında dikkat çeken anlar yaşandı.

Program Moderatörü Ahmet Hakan, konuklarına 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin bir soru yöneltti.

Hakan, "Cumhurbaşkanı, adaylık üzerinden Kılıçdaroğlu'nu sıkıştırıyor. Böyle bir stratejisi var. Bu strateji Kılıçdaroğlu'nun adaylığını güçlendiren bir strateji midir? Yani bunu izleyerek Kılıçdaroğlu'nu aday yapabilir mi, yoksa zayıflatan bir yönü mü var bu işin? Konuklarımız bu konuda ne düşünüyor?" dedikten sonra sözü Hakan Bayrakçı'ya verdi.

Soruların önceden verildiğini ağzından kaçırdı!

Ahmet Hakan'a önce, "Güzel soru." diyen Hakan Bayrakçı ardından "Programdan önce yoktu böyle bir soru ama aklına sonradan mı geldi?" dedi.

Ahmet Hakan ise Bayrakçı'ya, sorunun programdan önce belirlenen konular içinde bulunduğunu söyledi.