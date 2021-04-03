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Gündem Ahmet Hakan'ın CHP'ye verdiği tüyo olay oldu
Gündem

Ahmet Hakan'ın CHP'ye verdiği tüyo olay oldu

Vatandaşa hizmet yapmak yerine heykel dikme yarışına giren CHP'li belediyelere Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, tüyolar verdi. Hakan, "En az altı ay boyunca heykel işine girmeyeceğinize dair bir karar alın. Bayağı puan kazanabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 13:52:00 -

AK Parti, 1 Nisan'da paylaştığı ve icraatlerini anlattığı videoda, CHP'li belediyelere 'heykel' göndermesi yaptı.

Sosyal meyda çok koşulan videoyu köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, CHP'li belediyelere tavsiyede bulundu.

"Hiçbir icraat yapmasanız bile sadece heykel işine girmeyerek bayağı puan kazanabilirsiniz" diyen Ahmet Hakan'ın yazısından ilgili bölüm şu şekilde:

CHP’li belediyelere bir tavsiyem var

Bütün CHP’li belediyeler...

Ortak bir toplantı yapın kendi aranızda...

En az altı ay boyunca heykel işine girmeyeceğinize dair bir karar alın.

Ve kararı bozanı da cezalandırın.

Söylemek istediğim şudur:

Hiçbir icraat yapmasanız bile...

Sadece heykel işine girmeyerek...

Bayağı puan kazanabilirsiniz.

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