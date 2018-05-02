Ahmet Hakan'ı şok eden soru: Bu kadar hızlı dönmeyi nereden öğrendiniz?
Dün Kanal D'den ayrılan Ahmet Hakan, Ekşi Sözlük yazarlarından gelen soruları cevapladı. Kendisine yöneltilen, "Bu kadar hızlı dönmeyi nereden öğrendiniz?" sorusuna Hakan, "Valla şartlar bu kadar hızlı değişirse dönüş de mecburen o kadar hızlı olur." şeklinde cevap verdi.02 Mayıs 2018 Çarşamba 15:47
Aydın Doğan'ın elindeki basın organlarını satmasının ardından Kanal D'den kovulan Ahmet Hakan, Ekşi Sözlük yazarlarının sorularını cevapladı.
Birçok sorunun yöneltildiği Hakan'a gelen en anlamlı sorulardan biriyse, "Bu kadar hızlı dönmeyi nereden öğrendiniz?" sorusu oldu.
"Kanal D'den neden kovuldunuz?" sorusuna ise klasik, "Kovulmadım ben ayrıldım." cevabını verdi.
İşte Hakan'a gelen diğer sorular:
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