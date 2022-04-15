Ahmet Hakan'dan "Samsak Döveci" yazısı! Dinlemez olaydım

Ahmet Hakan, son günlerde Türkiye'nin gündemine oturan "Samsak Döveci" isimli türkü ile ilgili bomba bir yazı kaleme aldı. "Adını duyduğum anda 'Erik Dalı', 'Kesik Çayır', 'Boyalı Direk' gibi aşırı sempatik türküler familyasına mensup bir türkü sandım. Ve binbir umutla hemen açıp dinledim" dediği türkünün kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirten Hakan, "Aman Allah’ım! Açıp dinlemez olaydım" ifadelerini kullandı. İşte Ahmet Hakan'ın Hürriyet'teki o yazısı:

"Bir türkü popüler olmuş.

O kadar ki...

Türküye yeniden can veren klarnet ustası Serkan Çağrı ile türkücü Elif Buse Doğan arasında “Türkü senindi, benimdi” kavgası çıkmış.

Paylaşılamıyor türkü.

O derece yani.

Türkünün adı:

“Samsak Döveci.”

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Adını duyduğum anda “Erik Dalı”, “Kesik Çayır”, “Boyalı Direk” gibi aşırı sempatik türküler familyasına mensup bir türkü sandım.

Ve binbir umutla hemen açıp dinledim.

*

OMG!

Aman Allah’ım!

Açıp dinlemez olaydım.

Çok saçma, çok manasız, çok iptidai, çok banal bir kırsal folkloruydu dinlediğim.

Bir tür pastoral eziyet.

Matrak desen matrak değil, oynak desen oynak değil.

Eurovision için hazırlanmış zorlama şarkılara benziyordu.

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Durun, sözlerinin bir kısmını yazayım da ne demek istediğim daha iyi anlaşılsın:

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“Langıdı lan lan langıdı lan lan / Samsak döveci / Gümbüdü gümbam gümbam / Ebe gümeci / Ebelerin ilacıdır ebe gümeci / Uyuz eşek yoncasıdır ebe gümeci.”

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Daha fazla devam edemeyeceğim.

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Müzik zevkimde oluşan hasarın tespit raporunu sunuyorum:

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Türküyü birkaç kez üst üste dinlediğim için kafamda çınlayıp duran “Langıdı lan lan langıdı lan lan” namelerinin uyandırdığı kâbusu bitirmeye...

Bin Mozart, bin Beethoven bile yetmez."