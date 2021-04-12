Ahmet Hakan'dan Orhan Pamuk'a 'Atatürk' tepkisi: Neden alay etti?

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Türklerin Ermeni soykırımını kabul etmesi ile tüm tepkileri üzerine çeken ama bunun karşılığında Nobel ödülü kazanan Orhan Pamuk’a, Oda Tv yazarı Sevda Kaynar'dan sonra bir tepki de Ahmet Hakan'dan geldi. Pamuk'un 'Veba Geceleri' kitabında Mustafa Kemal'i tasvir edip etmediğini araştırdığını söyleyen Ahmet Hakan, " 'Veba Geceleri' romanında bir 'Kolağası Kâmil' var. Kolağası Kâmil’in temel özellikleri şunlar: Askeri okulu derece ile bitirmiş. İnce bıyıklarını yukarı doğru tarayan yakışıklı genç bir subay. Annesi ikinci kez evlendiği için ona kırgın. Çocukken kargaları kovalamış. Postane basıp telgraf sistemine el koymayı başarmış. Rum bir eczacının amblemini taşıyan komik bir bayrağı sallayarak komutan olmuş. En sonunda da Cumhurbaşkanı olmuş." dedi.

'Ülkemize tuzak mı kuruyor?'

Ahmet Hakan, "Bütün bu tanımlamalara bakıp da 'Aaaa! Atatürk’ü anlatıyor' demeyecek biri çıkar mı acaba?" dedi ve Orhan Pamuk'a, şu soruları yöneltti:

"Orhan Pamuk’un Atatürk’le uğraşmasının amacı ne acaba? Ne yapmak istiyor? Çarşıyı mı karıştırmak istiyor? Kitabına ilgiyi mi arttırmak istiyor? Bir tür tersten pi-ar mı yapmak istiyor? Yurtdışına bir mesaj mı vermek istiyor? Atatürk sevgisinin yükselişe geçtiği şu süreçte bir nefret objesi haline mi gelmek istiyor? İç pazardan tamamen çıkmak mı istiyor? İkinci bir Nobel mi almak istiyor? Yoksa, alacağı tepkileri öngörüp, Batı’ya 'Burası işte böyle hoşgörüsüz bir ülke' mesajı vermek için tuzak mı kuruyor? 'Küçükken kargaları kovalardı' detayına bile yer vererek Atatürk’le alay ettiğini tartışmasız hale getiren Orhan Pamuk’un niyeti ve amacı nedir? Genelde her şeyi çok hesaplı kitaplı olan Orhan Pamuk, neden Atatürk’e bulaşmayı tercih etti? Hangi hesap kitapla hareket etti?"

'Ey Avrupa, anla artık beni: Ben sizdenim'

Oda Tv yazarı Sevda Kaynar da Orhan Pamuk'u şöyle eleştirmişti:

"Eyy Avrupa anla artık anla beni. Ben sizdenim. Onlardan değilim. Atatürk benim için tek madalyalı Kolağası Kâmil. Uyduruk ada, uyduruk bayrak, uyduruk dil. Mingerce yani. Dil-i geçmiş zamanın dili. Türkiye gibi. Beş yılda beş kere daha hak ettim verdiğiniz Nobel’i."