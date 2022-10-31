Ahmet Hakan’dan olay yazı! Kılıçdaroğlu ile öyle bir kafa buldu ki...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan, benim aday olmamdan çok korkuyor" sözlerini değerlendiren Ahmet Hakan, "Kemal Kılıçdaroğlu da gitgide daha çok büyük bir şakaya dönüşmekte" dedi. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"En son şöyle demiş Kemal Kılıçdaroğlu:

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“Erdoğan, benim aday olmamdan çok korkuyor.”

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Bu tür durumlarda aklıma hep Enis Batur’un bir kitabının adı gelir. Adı şöyledir o kitabın:

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“Amerika büyük bir şaka sevgili Frank ama ona ne kadar gülebiliriz?”

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Kemal Kılıçdaroğlu da gitgide daha çok büyük bir şakaya dönüşmekte.

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İşin bu noktasında Enis Batur’un sorusunu devreye sokalım:

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Fakat sevgili Frank...

Ona ne kadar gülebiliriz?"