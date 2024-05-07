Ahmet Hakan’dan olay yazı! Hangi siyasi, bugünlerde içinden neler geçiriyordur! İşte bomba tahminler

Ahmet Hakan, yine çok konuşulacak bir yazıya imza attı. Siyasilerin “iç seslerine” kulak veren Hakan, hangi politikacının bugünlerde içinden neler geçirdiğini tahmin etmeye çalıştı. Hakan, Hürriyet gazetesindeki dikkat çeken yazısında şunları kaydetti:

“RECEP TAYYİP ERDOĞAN: Bu yumuşama ne kadar sürecek acaba? Biraz sıkıldım ben. Şöyle ey diye seslenmek istiyorum.

- ÖZGÜR ÖZEL: Saray demeden, Erdoğan’a yüklenmeden, bağırıp çağırmadan... Geçmiyor günler geçmiyor.

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- MANSUR YAVAŞ: Ben bunlara uymamalıyım. Sessiz kalmalıyım. O top benim ayağıma ancak böyle gelir.

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- DEVLET BAHÇELİ: Bana yeni bir Ferdi Tayfur şarkısı bulun. Gönderme yapmak istiyorum.

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- AHMET DAVUTOĞLU: Bizi iyice unuttular. Yüzde 49 oy almış bir başbakan olduğumu hatırlatmam gerekiyor.

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- ALİ BABACAN: Mehmet Şimşek, benim bütün argümanlarımı elimden aldı. Ah Mehmet ah!

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- GÜLTEKİN UYSAL: Özgür Bey de Kemal Bey gibi pazarlığa açık mıdır acaba?

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- FATİH ERBAKAN: Bana Türkiye’nin İsrail’e verdiği bir destek bulun çabuk. Çabuk. Çabuk.”