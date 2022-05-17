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Medya Ahmet Hakan'dan olay yazı! "Anlamış değilim" deyip bombaladı
Medya

Ahmet Hakan'dan olay yazı! "Anlamış değilim" deyip bombaladı

İstanbul Atatürk Havalimanı yerine yapılacak Millet Bahçesi ile ilgili tartışmalara Ahmet Hakan da katıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 13:44:00 -
Ahmet Hakan'dan olay yazı! "Anlamış değilim" deyip bombaladı

İstanbul Atatürk Havalimanı yerine yapılacak Millet Bahçesi ile ilgili tartışmalara Ahmet Hakan da katıldı. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında, Millet Bahçesi yapımına destek çıkıp özetle şunları kaydetti:

"İstanbul’a yapılan yeni havaalanı...

- İstanbul’un ihtiyacını fazlasıyla karşılıyor mu? Karşılıyor.
- Yapıldıktan kısa bir süre sonra kâra geçti mi? Geçti.
- Dünyanın en önemli havaalanlarından biri olarak görülüyor mu? Görülüyor.
- Devlet bu havaalanından para kazanıyor mu? Kazanıyor.
Mesele nedir? Anlamış değilim.
Atatürk Havalimanı’na gelince... Artık iyice şehrin içinde kalan, kent trafiğini fazlasıyla zorlayan, İstanbul’a yetmeyen bu havaalanına neden “Asla dokunulmayacak kutsal bir mekân” muamelesi yapılıyor? Anlamış değilim.

Üstelik yerine... Beton dikilmeyecek. Rezidans yapılmayacak. TOKİ’ye verilmeyecek. Otel yapılmayacak. İnşaat yapılmayacak. Peki ne yapılacak? Koskocaman bir park yapılacak. Ağaçlandırılacak. İstanbul’un nefes alacağı harika bir park alanı çıkacak ortaya. Devasa bir parka kavuşacağız yani. 

(...)

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun bu tartışmayla ilgili olarak dün yaptığı paylaşımı okudum. Şöyle diyor: “Atatürk’e, doğaya, kente düşman olanlara bir çift sözümüz var.” (...) Çok büyük bir alanı, ağaçlarla donatıp devasa bir parka dönüştürmek... Nasıl oluyor da doğaya ve kente düşmanlık yapmak oluyor? Canan Hanım şunu bir açıklasa da öğrensek. (...)"

 

 

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