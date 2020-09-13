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Gündem Ahmet Hakan'dan Olay TV'ye mesaj! “Nevşin ne alaka o zaman” diyorlar’’
Gündem

Ahmet Hakan'dan Olay TV'ye mesaj! “Nevşin ne alaka o zaman” diyorlar’’

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın olacağı söylenilen Olay TV'ye seslendi. Ahmet Hakan, “İmamoğlu’yla bir ilgim yok” diyorsun, “Kesin İmamoğlu var arkasında” diyorlar. “Muhaliflik yapmayacağım” diyorsun, “Nevşin ne alaka o zaman” diyorlar’’ İfadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 11:01:00 -
Ahmet Hakan'dan Olay TV'ye mesaj! “Nevşin ne alaka o zaman” diyorlar’’

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Bursa’dan taşınan kısa bir süre yayın hayatına başlaması beklenen Olay TV ile ilgili yazı kaleme aldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kendi ekibini yerleştirdiği söylenilen Olay TV’nin sahibi Cavit Çağlar gündemde çok konuşulmaya başlandı.

Ahmet Hakan köşesinde Cavit Çağlar'a seslenerek, "nereden çıktı bu haber kanalı kurma işi?" diye sordu. Hakan, 'bana gelme' diyerek de uyarı yaptı.

‘Dertsiz, tasasız, gamsız ne güzel günler geçiriyordun’ diyerek Cavit Çağlar’a seslenen Ahmet Hakan, ‘Yazları Bodrum’da, kışları İstanbul’da günde 15 bin adımı geçen yürüyüşler yaptığın ve yürüyüşlerinden elde ettiğin rakamları dostlarınla iftiharla paylaştığın harika günler. Borçlarını falan ödemiş, sonsuz rahatlamış, işine gücüne bakıyordun. Yahu Cavit Bey, nereden çıktı bu haber kanalı kurma işi?’ diye seslendi.

Cavit Çağlar’a ‘senin için ‘taraflı olacağını ilan etti’ diyorlar’ diyen Ahmet Hakan, “İmamoğlu’yla bir ilgim yok” diyorsun, “Kesin İmamoğlu var arkasında” diyorlar. “Muhaliflik yapmayacağım” diyorsun, “Nevşin ne alaka o zaman” diyorlar’’ İfadelerini kullandı.

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