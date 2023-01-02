Ahmet Hakan'dan olay "Mustafa Varank" yazısı

Ahmet Hakan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yılbaşı gecesi motokurye olup çeşitli adreslere sipariş bırakmasıyla ilgili dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. Varank’ın bu hareketini sevdiğini belirten Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yılbaşı gecesi motokurye olup çeşitli adreslere sipariş bırakmasını sevdim.

Sevmemin iki nedeni şunlardır:

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BİRİNCİ NEDEN

Bakan dediğin böyle olur

“BAKAN” denilince bizim kuşağın aklına şunlar gelir:

- Devlet ciddiyetine uysun diye zorlamayla asık hale getirilmiş surat gelir.

- Daima, “Ben koskoca bakanım aslanım” diye kasım kasım kasılma gelir.

- Espriden, matraklıktan, şakadan, mavradan kilometrelerce uzak durma gelir.

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Bakan Varank, yılbaşı gecesi motokurye olarak...

Zihnimize yerleşmiş bu “bakan imajı”nı yerle bir etti.

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Sevmemin birinci nedeni budur.

İKİNCİ NEDEN

Yılbaşı dediğin böyle olur

YILBAŞI gecesini eğlenceli bir şekilde geçirmek için şekilden şekle, kılıktan kılığa girip durduk.

Olmadık şaklabanlıklar yaptık.

Eğlenmek için kastıkça kastık.

“Fakat nasıl da eğleniyoruz ama” diyerek kendimizi gaza getirdik.

Sonuç?

Kocaman bir fiyasko.

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Oysa Bakan Varank’ın kuryelik fotoğraflarına baktıkça...

“Amma unutulmaz bir yılbaşı geçirmiş. Amma eğlenmiş. Amma kafa yapmış” falan diye gıpta etmekten kendimi alamadım.

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Bakan Varank, süper bir yılbaşı kutlaması yapmayı başarmış.

Sevmemin ikinci nedeni de budur."