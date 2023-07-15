Ahmet Hakan'dan olay Menzil şeyhi çıkışı! CHP kazansaydı...

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Menzil şeyhinin vefatından sonra "muhalif" bir gazetenin "İktidar kanadından başsağlığı yarışı" başlığıyla bir haber yayınladığını belirterek, "Fakat haberde Altılı Masa liderlerinin başsağlığı yarışından tek bir harf olsun söz edilmiyordu" diye yazdı.

Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu'nun da Menzil şeyhinin vefatı için taziye mesajı yayınladığını kaydeden Hakan, "Seçimi CHP kazansaydı yapacakları bu habere de 'İktidar kanadından başsağlığı yarışı' diye başlık atarlar mıydı acaba?" ifadelerini kullandı.

Menzil Şeyhi Abdulbaki Erol, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.



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