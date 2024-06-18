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Medya Ahmet Hakan'dan olay "Erdoğan-Bahçeli" yazısı! "Çıkardığım sonuç şudur" deyip açıkladı
Medya

Ahmet Hakan'dan olay "Erdoğan-Bahçeli" yazısı! "Çıkardığım sonuç şudur" deyip açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-06-18 10:35:00 -
Ahmet Hakan'dan olay "Erdoğan-Bahçeli" yazısı! "Çıkardığım sonuç şudur" deyip açıkladı

Ahmet Hakan, Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin karşılıklı mesajlarını okuyunca çıkardığı sonucu köşesine taşıdı. Erdoğan ve Bahçeli'nin, karşılıklı olarak birbirlerinden son derece memnun olduklarını belirten Hakan, Erdoğan, Bahçeli’ye olan güvenini vurgularken, Bahçeli'nin de Erdoğan’a olan saygısını ifade ettiğine dikkat çekti. "İki lider de birbirlerine karşı büyük bir dikkat ve itimat içindeler" diyen Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

Ahmet Hakan, Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli'nin karşılıklı mesajlarını okuyunca çıkardığı sonucu köşesine taşıdı. Erdoğan ve Bahçeli'nin, karşılıklı olarak birbirlerinden son derece memnun olduklarını belirten Hakan, Erdoğan, Bahçeli’ye olan güvenini vurgularken, Bahçeli'nin de Erdoğan’a olan saygısını ifade ettiğine dikkat çekti. "İki lider de birbirlerine karşı büyük bir dikkat ve itimat içindeler" diyen Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Karşılıklı mesajlarını dikkatlice okuyunca...

Çıkardığım sonuç şudur:

*
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erdoğan, Bahçeli’den sonsuz memnun.

Bahçeli, Erdoğan’ı apayrı bir yerde tutuyor.

*

Her iki lider de...

Birbirlerine karşı aşırı dikkatli. Birbirlerine karşı müthiş saygılı. Birbirlerine karşı muazzam bir itimat içinde.

*

Yani sorunu iki liderin dışında kalan alanlarda aramakta büyük fayda var."

 

 

 

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