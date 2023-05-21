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Medya Ahmet Hakan'dan olay "Cübbeli Ahmet" çıkışı! "Hiç güleceğim yoktu valla" deyip duyurdu
Medya

Ahmet Hakan'dan olay "Cübbeli Ahmet" çıkışı! "Hiç güleceğim yoktu valla" deyip duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-05-21 12:23:48 - 2023-05-21 12:23:47
Ahmet Hakan'dan olay "Cübbeli Ahmet" çıkışı! "Hiç güleceğim yoktu valla" deyip duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cübbeli Ahmet Hoca'nın, Kemal Kılıçdaroğlu’nun dört partiye bol keseden milletvekilliği vermesiyle ilgili sözlerini köşesine taşıdı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Cübbeli Ahmet Hoca'nın, Kemal Kılıçdaroğlu’nun dört partiye bol keseden milletvekilliği vermesiyle ilgili sözlerini köşesine taşıdı.

"Hahahaha! İlahi Cübbeli. Hiç güleceğim yoktu valla" diyen Hakan, şunları kaydetti:

"Kemal Kılıçdaroğlu’nun dört partiye bol keseden milletvekilliği vermesiyle bizim Cübbeli bile kafa bulmaya başlamış.

*

Şöyle demiş Cübbeli:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

*

“Bizim sağcılar iyi bir kazık attılar CHP’ye. 2 puanları yok ama 34 milletvekili aldılar CHP’den. Sağcılarda kazık atma huyu gelişmiştir. Bu solcular ne zaman akıllanacak?”

*

Hahahaha!

İlahi Cübbeli. Hiç güleceğim yoktu valla."

 

 

 

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