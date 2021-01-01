Ahmet Hakan'dan olay çıkış: Bülent Arınç, 2020’nin en bahtsızı

Hürriyet'teki bugünkü köşesinde bazı isimlerin 2020 performansını ele alan Ahmet Hakan, Bülent Arınç'a ilişkin çarpıcı sözler sarf etti.

"2020’nin en bahtsızı"

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin cezaevinde tutuklu bulunan eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Gezi Kalkışması'nın finansörü Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönündeki çağrısı sonrası gelen tepkiler üzerine Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliğindenistifa eden eski Meclis Başkanı Arınç için Ahmet Hakan, şu ifadeleri kullandı:

"Talihsiz serüvenler dizisi gibi bir yıl oldu onun için. 2020’nin en bahtsızı... 'Dilini tutamama yılı' olarak geçti kişisel tarihine."