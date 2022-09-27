Ahmet Hakan'dan, o utanmaz karıya tarihi ayar

Ahmet Hakan, İran’daki yasağa tepki için bugün saçını kesenlerin, Türkiye’deki yasağın ya şakşakçısı ya da sessizce geçiştiricisi olduklarına vurgu yaparak büyük bir ikiyüzlülüğe dikkat çekti. Hakan, Hürriyet'teki yazısında, "İran'da zorla başörttüren rejim ile bizdeki zorla baş açtıran eski rejim arasında zerre fark yok.

Tek fark şuradadır:

İran’daki yasağa tepki için bugün saçını kesenler, Türkiye’deki yasağın ya şakşakçısı ya da sessizce geçiştiricisi oldular" dedi.