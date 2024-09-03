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Medya Ahmet Hakan'dan o saçmalığa destek geldi! Dağılın, tartışılacak hiçbir şey yokmuş
Medya

Ahmet Hakan'dan o saçmalığa destek geldi! Dağılın, tartışılacak hiçbir şey yokmuş

Yeniakit Publisher
2024-09-03 11:50:00 - 2024-09-03 11:02:46
Ahmet Hakan'dan o saçmalığa destek geldi! Dağılın, tartışılacak hiçbir şey yokmuş

Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos günü yapılan mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atılarak yapılan korsan yemin nümayişine Ahmet Hakan'dan destek geldi.

Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos günü yapılan mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atılarak yapılan korsan yemin nümayişine Ahmet Hakan'dan destek geldi. 

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bu yeminin sembolik bir anlamı olduğunu iddia ederek olayı hafifsetme gayretine girişti. "Yadırganacak, tuhaf bulunacak, tartışılacak hiçbir şey yoktur” görüşünü savunan Hakan, “Ben o görüntüleri izlediğimde... ‘Bu subay adayları siyaset yapıyor’ demedim. Hiçbir etki altında kalmadan şöyle dedim: ‘30 Ağustos’un ruhuna uygun bir tutum alıyorlar.’ Madem niyet okumacılığı yapacağız. Bari iyi niyetli bir okuma yapalım. Değil mi ama?” diye yazdı.

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Yorumlar

Kocaeli

Düzenin adamı

Adam

Helal olsun genç teğmenlere hepimiz Mustafa Kemalin askerleriyiz.
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