Ahmet Hakan'dan, o kepazeliğe çok sert tepki: Bu, maskaralığın daniskasıdır

Ahmet Hakan, sokak köpekleri sorununu ve bu soruna iki farklı yaklaşımı ele aldı. Hakan, köpeklerin yaşam hakkını savunmanın önemini vurgularken, şarkıcı Hatice'nin köpek taklidi yapmasının bu mücadeleye zarar verdiğini belirtti. Sokak köpeklerinin yaşam hakkının bu tür maskaralıklarla savunulmaması gerektiğini ifade eden Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Sokak köpekleri sorunu diye bir sorun var.

Bu sorunun çözümü konusunda iki yaklaşım söz konusu:

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- BİR: Uyutalım, öldürelim diyenler.

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- İKİ: Yaşatalım, kısırlaştıralım, başka yollar deneyelim diyenler.

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Ben ikinci gruptanım.

Köpek taklidi yapan Hatice’nin köpeklere zerre kadar yararı yok

Fakat maalesef, bizim grupta Hatice isimli şarkıcı da var.

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Hatice, gittiği bir kafede köpek taklidi yapmış. Köpek gibi havlamış. Bu sorunlu ve tuhaf davranış, maskaralığın daniskasıdır.

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Köpeklerin yaşam hakkını savunmayı, bu tür maskaralıklara kurban etmek, en başta köpeklere haksızlık.

Hiçbir köpek, hakkının bu şekilde savunulmasını istemez.

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Köpek ahalisinin dili olsa...

Hatice Hanım’a şöyle derler:

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“Abla, sen bizim uyutulmamızı savunanların tarafına geç. Bize daha çok faydan dokunur.” ”