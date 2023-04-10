  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tatlı su kaplumbağaları ile ilgili ilginç keşif! Gece dışarı çıkıp saatlerce...

Topyekün Erdoğan düşmanlığı! Saadetli 6'lı masaya bir destek de TİP'ten...

'Anadolu yeniden Osmanlı gibi cihan devletine döndüğünde...'

Petrolde rakam savaşı, tehlikeli yükseliş! Suudi Arabistan'dan çıldırtan karar: Üretimi kıstı! Nijerya vanayı açtı

BM'den şoke eden fiyat! Acil çözecek: Kızıldeniz'deki petrol tanker için 32 milyon dolara daha ihtiyaç var

Suriye’de DAEŞ’ten kalma mayın patladı: Ölüler var

TİP seçim şarkısını seçti! Sezen Aksu'nun buram buram 'şirk' kokan parçasını çalacaklar

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi! MSB paylaştı

O adaylar İnce'yi çıldırttı! CHP'lilere çağrı yaptı

Özlem Zengin'den 'teşekkür' mesajı!
Medya Ahmet Hakan’dan o eleştirilere çarpıcı çıkış! ‘Vallahi iflah olmazsınız, vallahi bir tuhafsınız’
Medya

Ahmet Hakan’dan o eleştirilere çarpıcı çıkış! ‘Vallahi iflah olmazsınız, vallahi bir tuhafsınız’

Yeniakit Publisher
2023-04-10 11:01:00 -
Ahmet Hakan’dan o eleştirilere çarpıcı çıkış! ‘Vallahi iflah olmazsınız, vallahi bir tuhafsınız’

CHP'nin aday listesini eleştiren CHP'lilere çarpıcı bir çıkışta bulunan Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, “Vallahi iflah olmazsınız, bir tuhafsınız” dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Millet İttifakı partilerine 20'si garanti görünen 40 kişilik kontenjanın ayrıldığı CHP aday listesine tepki gösteren CHP'lilere "E ne bekliyordunuz ki?" diye sordu.

Hakan, yazısında şunları kaydetti:

"Sadullah Ergin’in CHP’den aday gösterilmesine bozuluyorlar. CHP listelerinin, eski AK Partililerle doldurulmasına içerliyorlar. Saadet Partilileri CHP listesinde görünce bir hoş oluyorlar. Davutoğlu’nun, Babacan’ın aday gösterdiği isimlere şiddetle itiraz ediyorlar.

Bozulanlara, içerleyenlere, bir hoş olanlara, itiraz edenlere sesleniyorum:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Böyle olacağını bilmiyor muydunuz? Ta en baştan bu isimlerin partinizin listelerinden aday gösterileceği belli değil miydi? İttifak yapınca iyiydiler de aday gösterilince mi kötü oldular?

E hani birleşe birleşe kazanacaktınız? E hani tarihin en büyük ittifakını yapmıştınız? E hani farklılıkları bir araya getirmiştiniz?

Vallahi iflah olmazsınız. Vallahi karmaşıksınız. Vallahi bir tuhafsınız."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23