Ahmet Hakan’dan o eleştirilere çarpıcı çıkış! ‘Vallahi iflah olmazsınız, vallahi bir tuhafsınız’
CHP'nin aday listesini eleştiren CHP'lilere çarpıcı bir çıkışta bulunan Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, “Vallahi iflah olmazsınız, bir tuhafsınız” dedi.
Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Millet İttifakı partilerine 20'si garanti görünen 40 kişilik kontenjanın ayrıldığı CHP aday listesine tepki gösteren CHP'lilere "E ne bekliyordunuz ki?" diye sordu.
Hakan, yazısında şunları kaydetti:
"Sadullah Ergin’in CHP’den aday gösterilmesine bozuluyorlar. CHP listelerinin, eski AK Partililerle doldurulmasına içerliyorlar. Saadet Partilileri CHP listesinde görünce bir hoş oluyorlar. Davutoğlu’nun, Babacan’ın aday gösterdiği isimlere şiddetle itiraz ediyorlar.
Bozulanlara, içerleyenlere, bir hoş olanlara, itiraz edenlere sesleniyorum:
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Böyle olacağını bilmiyor muydunuz? Ta en baştan bu isimlerin partinizin listelerinden aday gösterileceği belli değil miydi? İttifak yapınca iyiydiler de aday gösterilince mi kötü oldular?
E hani birleşe birleşe kazanacaktınız? E hani tarihin en büyük ittifakını yapmıştınız? E hani farklılıkları bir araya getirmiştiniz?
Vallahi iflah olmazsınız. Vallahi karmaşıksınız. Vallahi bir tuhafsınız."