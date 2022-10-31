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Medya Ahmet Hakan'dan Nevşin Mengü'ye tarihi ayar! Birkaç ay kendine gelemez artık
Medya

Ahmet Hakan'dan Nevşin Mengü'ye tarihi ayar! Birkaç ay kendine gelemez artık

Ahmet Hakan, Doğu Perinçek'in, TOGG töreninde yapılan duaya eşlik etmesini diline dolayan CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü'ye ayar verdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-31 10:29:00 -
Ahmet Hakan'dan Nevşin Mengü'ye tarihi ayar! Birkaç ay kendine gelemez artık

Ahmet Hakan, Doğu Perinçek'in, TOGG töreninde yapılan duaya eşlik etmesini diline dolayan CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü'ye ayar verdi. Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Doğu Perinçek, TOGG töreninde yapılan duaya eşlik etmiş.

*

Twitter’da “Fırsat doğsa da zıpırlık etsem” diye fırsat kollayan tipler var.

Onlardan biri, hemen Doğu Perinçek’in dua ederkenki fotoğrafını yayınlamış.

Altına da şunu yazmış:

*

“Perinçek’e bunu eden hayat, sana bana ne etmez?”

*

Perinçek de buna cevap olarak...

Atatürk’ün dua ederkenki fotoğrafını yayınlamış.

*

Baştan sona abesle iştigal.

*

Bir insan inanmasa bile bir dini ritüelin içinde yer aldığında o dini ritüele uyabildiğince uyabilir.

Bunun adı medeniyettir.

Bunun adı saygıdır.

Bunun adı uyumlu davranıştır.

Yani Atatürk’ün dua eden fotoğrafını yayınlamaya hiç gerek yok.

*

Ama Doğu Perinçek’i de anlamıyor değilim.

*

Atatürk’ün dua ederken çekilen fotoğrafıyla cevap vermek...

Uzun uzun izahlar geliştirmekten çok daha etkilidir.

Anında susturuverir karşındakini."

 

 

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