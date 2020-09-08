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Gündem Ahmet Hakan'dan Meral Akşener'in 'kahvaltı' cevabına olay yorum
Gündem

Ahmet Hakan'dan Meral Akşener'in 'kahvaltı' cevabına olay yorum

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, ‘kahvaltı’ açıklaması yapan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a cevabını değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 09:38:00 - 2020-09-08 09:39:51
Ahmet Hakan'dan Meral Akşener'in 'kahvaltı' cevabına olay yorum

Tutuklu olan PKK sevici HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ilgili sözleri gündeme geldi.

Edirne F Tipi Cezaevi’nde yatan Demirtaş'ın "Ben dışarıda olsaydım Meral Akşener' e kahvaltıya giderdik" açıklamasına yönelik Hürriyet yazarı Ahmet Hakan yorumda bulundu.

Demirtaş, siyasi liderlerin insani ilişkiler doğrultusunda bir araya gelmesi gerektiğini belirtmiş ve ‘Mesela ben dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım’ın kapısını çalar ve “Kahvaltıya geldik” derdim’ ifadelerini kullanmıştı.

Meral Akşener'in bu açıklamaya cevabı merak konusu olmuştu. Akşener, Demirtaş’a ‘kan davalı olsanız bile içeriye alırsınız’ şeklinde cevap verdi.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Akşener'in bu cevabına ilişkin, "Meral Hanım cevap vermese daha iyiydi" dedi.

Ahmet Hakan, ‘bu cevabı iktidara yakın olanlar, “Bu ne sıkı fıkı bir hal böyle” diye yorumladılar. HDP çevreleri ise “Dilinde kan kelimesini eksik etmiyor” diye yorumladılar. Pek bir işe yaramadı yani’ dedi.

 

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Yorumlar

Ahmet hakan sana soruyorum..

Maaşını dolarlamı alıyorsun. Dolar borcun mu var? Yaa bi gidin artık başımızdan kardeşim. Gazeteci delikanlı adamdır. Bunlar gibi insanlar yüzünden memleket karanlığın ortasında..
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hülya

bu da kendini fasulyeden saymaya başladı.laf atmalar falan
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