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Medya Ahmet Hakan'dan, "Köpekleri uyutacaksanız beni de uyutun" diyen Ajda Pekkan'a ayar
Medya

Ahmet Hakan'dan, "Köpekleri uyutacaksanız beni de uyutun" diyen Ajda Pekkan'a ayar

Yeniakit Publisher
2024-05-28 11:40:00 -
Ahmet Hakan'dan, "Köpekleri uyutacaksanız beni de uyutun" diyen Ajda Pekkan'a ayar

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, sokak hayvanları yasasına karşı Ajda Pekkan’ın başını çektiği bazı sanatçıların "köpekleri uyutacaksanız beni de uyutun" tarzı çıkışlarının tam tersi bir etkinin ortaya çıkmasına yol açtığını belirterek, " 'Yok artık, daha neler' dedirten bu tür mübalağalı çıkışlar, konuyu sulandırıyor" diye yazdı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, sokak hayvanları yasasına karşı Ajda Pekkan’ın başını çektiği bazı sanatçıların "köpekleri uyutacaksanız beni de uyutun" tarzı çıkışlarının tam tersi bir etkinin ortaya çıkmasına yol açtığını belirterek, " 'Yok artık, daha neler' dedirten bu tür mübalağalı çıkışlar, konuyu sulandırıyor" diye yazdı.

İnsan ile hayvanın bir tutulmaması gerektiğini kaydeden Hakan, " 'Ne kadar mübalağalı bir şey söylersem, çıtayı ne kadar yükseltirsem... O kadar etkili olurum' anlayışı, işe yarayan bir anlayış değildir.

Fazla mübalağa, fazla çıta yüksekliği... 'Yok artık, daha neler' dedirtir. Toplumsal kayıtsızlığa yol açar. Duyarlılığı azaltır. Konuyu sulandırır" ifadelerini kullandı.

 
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Yorumlar

okur

bu kimki ayar versin hergele

eyy ajjjjdaaaa! çoluk yok-çocuk yok CUKKA ÇOK MEYDANCI GEVEZELİK ÇOK....servetinden HAYRINA HAYVAN BARINAKLARI YAPTIR DEVASA VE ÇOK YERE...ergen züğürt klavye trolleri gibi davranma azıcık UTAN

..............
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