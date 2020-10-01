Ahmet Hakan'dan komşu için olay çıkış: İslam cumhuriyeti değil kolpacılık cumhuriyeti

27 Eylül günü Ermenistan'ın Azerbaycan mevzilerine ve sivil yerleşim yerlerine açtığı ateş sonrası bölgede çatışmalar devam ederken, Ermenistan işgaline son vermek amacıyla haklı mücadelesini sürdüren Azerbaycan, düzenlediği saldırılarla işgalci ülkenin ordusunu darmadağın etti.

İran, Haçlıların yanında yer aldı

Azerbaycan'ın bu haklı mücadelesine en büyük destek Türkiye'den gelirken, başta Batı olmak üzere birçok ülke de Ermenistan'a destek açıklamalarında bulunarak işgalci devlete kalkan oldu. Ermenistan'a gizliden destek verdiği ortaya çıkan İran ise Müslüman ülkelere karşı Haçlıların yanında yer alarak büyük bir ihanete imza attı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da bugünkü köşe yazısında İran'ın söz konusu ihanetine değinerek komşu ülke için "İslam cumhuriyeti değil kolpacılık cumhuriyeti" ifadesini kullandı.

"Ben artık 'İran Kolpa Cumhuriyeti' diyeceğim"

Ermenistan'ın haksız, işgalci ve saldırgan olduğunu; Azerbaycan'ın ise haklı, işgale uğramış ve saldırıya cevap veren ülke konumunda olduğunu belirten Ahmet Hakan, "Tablo bu iken..." deyip İran İslam Cumhuriyeti'nin haklı Azerbaycan’a değil, haksız Ermenistan’a koltuk çıktığını aktararak, "Haklı Müslüman kardeşi dururken haksız Ermenistan’a koltuk çıkan bir cumhuriyetin kendisine İslam cumhuriyeti demesi... Kolpacılıktan başka bir şey değildir. Ben artık İran İslam Cumhuriyeti demeyeceğim. Ben artık ‘İran Kolpa Cumhuriyeti’ diyeceğim." ifadelerini kullandı.