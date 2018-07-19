Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu için olay sözler! 'İşine geliyor...'

Ahmet Hakan, Hürriyet'te kaleme aldığı 'Bu dip dalgası falan değil bu resmen tsunami!' başlıklı köşe yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

Hakan ayrıca CHP liderinin son günlerde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaşadığı gerilimin, Kılıçdaroğlu'nun işine yaradığını ve kurultay isteyen parti delegelerine bu gerilim üzerinden mesaj verdiğini yazdı.

İşte o satırlar...

KILIÇDAROĞLU'NA HAYAT ÖPÜCÜĞÜ

SON birkaç gündür AK Parti ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir gerilim var.

Davalar, sert açıklamalar falan.

Şundan eminim:

Kemal Kılıçdaroğlu bu gerilimden acayip memnundur.

Çünkü bu gerilim nedeniyle...

Kılıçdaroğlu, CHP delegelerine “Bakın! AK Parti beni hiç sevmiyor... Benden sakın vazgeçmeyin” mesajı verme imkânı bulmuştur.

Yaklaşan tsunaminin önüne çıkan bu dalgakıranın pek işe yaramayacağını düşünüyorum ama ben yine de büyük konuşmayayım.