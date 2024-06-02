Ahmet Hakan'dan, insanlıktan nasipsiz o isme efsane kapak: İsterse büyük büyük dedesi halife olsun

Sözde yazar Azra Kohen, Filistinli annelerin çocuklarını bilerek bombaların önüne attığını iddia etti. Ahmet Hakan, Kohen’in kökeninin önemli olmadığını, asıl meselenin insanlıktan nasipsizliği olduğunu yazdı. Kohen’in açıklamalarının büyük tepki çektiğini belirten Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Azra Kohen kimdir?

Filistin’de annelerin çocuklarını bilerek ve isteyerek bombaların önüne attıklarını söyleyen, söyleyebilen bir yazardır.

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Herkes oturmuş Azra Kohen’in Musevi olup olmadığını konuşuyor.

Azra Kohen de kendisinin Müslüman olduğunu, asıl soyadının Sarızeybek olduğunu söylüyor.

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Ne kadar da gereksiz konular bunlar.

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Azra Kohen denilen yazar...

İster Musevi olsun. İster müftü kızı olsun. İster Kuran kurslarında ömür tüketmiş olsun. İster büyük büyük dedesi halife olsun. İster Filistinli olsun. İster Fransız olsun. İster Arap olsun.

Zerre kadar fark etmez.

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Önemli olan...

Azra Kohen’in Filistinli annelerin çocuklarını bilerek ve isteyerek İsrail bombalarının önüne attıklarını söylemesidir.

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Bunu söyleyen birinin kökeniyle, meşrebiyle, inancıyla, etnik kimliğiyle, dedesiyle falan ilgilenilmez.

Böyle birinin ilgilenilecek tek tarafı insanlıktan nasipsizliğidir."