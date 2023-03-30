Ahmet Hakan'dan ilginç "Muharrem İnce" çıkışı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ziyaret ettiği Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye "Hadi anlaşalım" demediğini yazdı.

"Bu yaşananlardan şu iki sonuç çıkıyor" diyen Hakan, şunları kaydetti:

"Muharrem İnce hırslandıkça hırslandı, öfkelendikçe öfkelendi, uzaklaştıkça uzaklaştı.

Gerilim acayip büyüdü.

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Anlaşma olasılığı gitgide azaldı.

Kılıçdaroğlu / İnce buluşması, işte böyle bir ortamda gerçekleşmiş oldu.

Ve öyle anlıyoruz ki buluşmada Kemal Kılıçdaroğlu, “Hadi anlaşalım” bile dememiş.

Bu yaşananlardan şu iki sonuç çıkıyor:

"Bir: Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları, Davutoğlu ya da Karamollaoğlu’na karşı sergiledikleri özen ve dikkatin çeyreğini Muharrem İnce’ye karşı sergilemiş olsalardı... Anlaşma umudu daha çok olurdu. Anlaşma olmasa bile İnce, “haksızlıklara maruz kalmış bir isim” gibi kendisini sunamazdı.

İki: Saldırarak, hakaret ederek, üzerine çullanarak, sosyal medya kampanyası düzenleyerek Meral Akşener’i masaya oturtanlar, aynı taktikle Muharrem İnce’yi masaya oturtamadılar. Siyaset işte böyle bir şeydir: Her taktik, her durumda aynı sonuca yol açmaz."