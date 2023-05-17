Ahmet Hakan'dan "ikinci tur" bombası! Böyle duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun nasıl sonuçlanabileceğine dair gözlemlerini aktardı.

Hakan, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Muhalefet seçmeni, büyük bir karamsarlık içinde. Destekledikleri partilerin kifayetsizlikleriyle hesaplaşmak yerine “Bu milletten bir şey olmaz” havasına girmiş durumdalar.

Karamsarlık, umutsuzluk, motivasyon eksikliği falan.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tatil planları, şimdiden devreye girmiş durumda.

*

Kılıçdaroğlu’na oy vermiş birçok arkadaşım, “Keşke birinci turda Erdoğan kazansaydı da Erdoğan’a farklı bir galibiyet şansı verilmeseydi” diyor.

*

Bu arada Cumhur İttifakı, Meclis’te çoğunluğu elde etmiş. Taraflı tarafsız herkes çok iyi biliyor ki bu durum mutlaka Erdoğan’a yarayacak.

*

Manzara buyken sizce ikinci turda ne olur acaba?"