  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Ahmet Hakan'dan "ikinci tur" bombası! Böyle duyurdu
Medya

Ahmet Hakan'dan "ikinci tur" bombası! Böyle duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-05-17 11:59:00 -
Ahmet Hakan'dan "ikinci tur" bombası! Böyle duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun nasıl sonuçlanabileceğine dair gözlemlerini aktardı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun nasıl sonuçlanabileceğine dair gözlemlerini aktardı.

Hakan, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Muhalefet seçmeni, büyük bir karamsarlık içinde. Destekledikleri partilerin kifayetsizlikleriyle hesaplaşmak yerine “Bu milletten bir şey olmaz” havasına girmiş durumdalar.

Karamsarlık, umutsuzluk, motivasyon eksikliği falan.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tatil planları, şimdiden devreye girmiş durumda.

*

Kılıçdaroğlu’na oy vermiş birçok arkadaşım, “Keşke birinci turda Erdoğan kazansaydı da Erdoğan’a farklı bir galibiyet şansı verilmeseydi” diyor.

*

Bu arada Cumhur İttifakı, Meclis’te çoğunluğu elde etmiş. Taraflı tarafsız herkes çok iyi biliyor ki bu durum mutlaka Erdoğan’a yarayacak.

*

Manzara buyken sizce ikinci turda ne olur acaba?"

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Devrezli Ali

Neolcek.. Gitçez mührü Reisin resminin altına vurcez.. Sonra kaldığımız yerden devam etcez.. Hadi gidelim gari..

AKIN

Kılıçtaroğlu'nu tasfiye etmek isteyen CHP' liler sandığa gitmesin.
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23