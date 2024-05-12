Ahmet Hakan’dan, “hilafet” çalıştayını basan CHP’li kadınlara okkalı ayar! “Türkiye cahildir cahil kalacak”

Marmara Üniversitesi’nde düzenlenen “İlgasının 100. Yılında Hilafet Çalıştayı” adlı akademik çalıştay, CHP Kadın Kolları’na mensup bir grup tarafından “Türkiye laiktir laik kalacak” pankartlarıyla protesto edilmişti. Ahmet Hakan’dan, söz konusu protestoya çok sert tepki geldi. “Yeşil sarıklarını sarıp ‘Ah hilafet vah hilafet’ diye ağıt yakan falan yok ortada. ‘Hilafet istiyoruz’ gösterisi yapan da yok. Buz gibi akademik bir toplantı bu” diyen Hakan, pankartlara “Türkiye laiktir laik kalacak” yerine “Türkiye cahildir cahil kalacak” yazılsa çok daha münasip kaçacağını belirtti. Hakan, Hürriyet’teki yazısında şunları kaydetti:

“Marmara Üniversitesi’nde buz gibi akademik bir çalıştay düzenlenmiş. Tartışılan konu: Hilafet.

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“İlgasının 100. Yılında Hilafet Çalıştayı” adı verilen bu toplantının katılımcılarını ve konu başlıklarını inceledim:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Konuşmacıların hepsi alanında uzman isimler. Konu başlıklarının tamamı akademik formasyona uygun.

Çalıştay tek bir amaçla düzenleniyor: Anlamaya çalışmak.

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Yani yeşil sarıklarını sarıp “Ah hilafet vah hilafet” diye ağıt yakan falan yok ortada. Yani “Hilafet istiyoruz” gösterisi yapan da yok.

Dediğim gibi buz gibi akademik bir toplantı bu.

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Fakat o da ne?

CHP Kadın Kolları’na mensup bir grup, ellerinde “Türkiye laiktir laik kalacak” pankartlarıyla bu akademik toplantıyı protesto etmişler.

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Pankartlara şunu yazsalar çok daha münasip kaçardı: “Türkiye cahildir cahil kalacak.” ”