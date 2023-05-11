Ahmet Hakan’dan flaş "seks kaseti" açıklaması! Böyle duyurdu

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ile ilgili ortaya atılan “seks kaseti var” iddialarına bir tepki de Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan’dan geldi.

“ ‘Seks kaseti çıkacak’ diye bel altı işlerine meraklı bir FETÖ’cünün peşine takılmış durumdalar. Bu şekilde bütün yanlışların üzerine tüy dikiliyor” ifadelerini kullanan Hakan, şunları kaydetti:

“FETÖ’nün seks kaseti uzmanı fareleri, son anda herhangi bir siyasinin seks kasetini hayasızca ortaya sererse...

Bendeki etkisi şöyle olur:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

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- O siyasiyi mazlum kabul ederim.

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- O siyasiye yönelik tüm siyasi eleştirilerimi paranteze alırım.

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- O siyasinin yaptığından çok, o siyasiye yapılanı ahlaksızlık olarak görürüm.

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- O siyasiye oy vermeyi bayağı bir düşünürüm.

MUHARREM İNCE’YE YAPILANLARA DAİR

Stratejik olarak yanlıştı:

“Muharrem İnce de Muharrem İnce” diye tutturularak... Adam resmen dikkat merkezi haline getirildi. İnce diye tutturanların, İnce’nin alacağı her oyda payı olacak.

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Demokratik olarak yanlıştı:

Sanatçısından gazetecisine, akademisyeninden siyasetçisine, “Çekil de çekil” diye tutturdular. Adamın demokratik hakkına saygı duyulmadı.

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Ahlaki olarak yanlıştı:

Sahte dekontlar, sahte fotoğraflar, sahte belgeler... Bunlarla adamı vurmaya kalkışan FETÖ’cülere uyuldu. Ayıp oldu.

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En sonda en büyük yanlış:

Şimdi de “Seks kaseti çıkacak” diye bel altı işlerine meraklı bir FETÖ’cünün peşine takılmış durumdalar. Bu şekilde bütün yanlışların üzerine tüy dikiliyor.”