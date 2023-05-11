Ahmet Hakan’dan flaş "seks kaseti" açıklaması! Böyle duyurdu
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ile ilgili ortaya atılan “seks kaseti var” iddialarına bir tepki de Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan’dan geldi.
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ile ilgili ortaya atılan “seks kaseti var” iddialarına bir tepki de Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan’dan geldi.
“ ‘Seks kaseti çıkacak’ diye bel altı işlerine meraklı bir FETÖ’cünün peşine takılmış durumdalar. Bu şekilde bütün yanlışların üzerine tüy dikiliyor” ifadelerini kullanan Hakan, şunları kaydetti:
“FETÖ’nün seks kaseti uzmanı fareleri, son anda herhangi bir siyasinin seks kasetini hayasızca ortaya sererse...
Bendeki etkisi şöyle olur:
ÖNE ÇIKAN VİDEO
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- O siyasiyi mazlum kabul ederim.
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- O siyasiye yönelik tüm siyasi eleştirilerimi paranteze alırım.
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- O siyasinin yaptığından çok, o siyasiye yapılanı ahlaksızlık olarak görürüm.
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- O siyasiye oy vermeyi bayağı bir düşünürüm.
MUHARREM İNCE’YE YAPILANLARA DAİR
Stratejik olarak yanlıştı:
“Muharrem İnce de Muharrem İnce” diye tutturularak... Adam resmen dikkat merkezi haline getirildi. İnce diye tutturanların, İnce’nin alacağı her oyda payı olacak.
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Demokratik olarak yanlıştı:
Sanatçısından gazetecisine, akademisyeninden siyasetçisine, “Çekil de çekil” diye tutturdular. Adamın demokratik hakkına saygı duyulmadı.
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Ahlaki olarak yanlıştı:
Sahte dekontlar, sahte fotoğraflar, sahte belgeler... Bunlarla adamı vurmaya kalkışan FETÖ’cülere uyuldu. Ayıp oldu.
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En sonda en büyük yanlış:
Şimdi de “Seks kaseti çıkacak” diye bel altı işlerine meraklı bir FETÖ’cünün peşine takılmış durumdalar. Bu şekilde bütün yanlışların üzerine tüy dikiliyor.”