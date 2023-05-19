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Medya Ahmet Hakan’dan flaş çıkış! Erdoğan seçime kadar bunu yapacak
Medya

Ahmet Hakan’dan flaş çıkış! Erdoğan seçime kadar bunu yapacak

Yeniakit Publisher
2023-05-19 16:13:00 -
Ahmet Hakan’dan flaş çıkış! Erdoğan seçime kadar bunu yapacak

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Kanal D-CNN Türk ortak yayınına çıkan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ilgili izlenimlerini köşesine taşıdı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Kanal D-CNN Türk ortak yayınına çıkan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ilgili izlenimlerini köşesine taşıdı. 

Hakan, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal D – CNN Türk ortak yayınına çıktı. Hande Fırat’la birlikte kendisine merak edilen soruları sorduk. Erdoğan’la ilgili izlenimlerimi aktarıyorum.

İHTİYATLI İYİMSERLİK
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tam bir zafer havasında olabileceğini düşünmüştüm. Evet, avantajının farkındaydı. Evet, iyimser bir havadaydı. Evet, morali yüksekti. Ama ihtiyatı da elden bırakmamaya özen gösteriyordu.

GÜNDEM: REHAVET

En önem verdiği konu: Rehavet. Seçmeninin erken zafer duygusuna girmesini istemiyor. Bu nedenle “Rehavete kapılmayın” mesajının üzerinde duruyor. Seçime kadar da hep bu mesajı verecek sanırım.

KUŞATICI SÖYLEM

“Biz kazandığımızda hiç kimse kaybetmeyecek” mesajının altını çizmeye özen gösteriyor. Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerine devam edecek ama daha kuşatıcı bir söyleme yönelecek gibi.

SANDIĞIMIZ GİBİ DEĞİL

Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çok az bir farkla birinci turu kazanmayı tercih etmeyebileceğini düşünüyordum. Yanılmışım. Edindiğim izlenim şu: Erdoğan, ilk turda kazanmak istemiş.

HAZIRLIKLIYMIŞ

Fakat şöyle bir durum da var: Erdoğan, her ne kadar ilk turda kazanmayı istese de ikinci tur ihtimalini göz önünde bulundurmuş. Nereden anlıyorum bunu? Şuradan: Hiçbir bocalama yaşamadan ikinci tur planlarını anında devreye sokmasından.”

 

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