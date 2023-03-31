Ahmet Hakan'dan flaş çıkış! "Bundan sonra..." deyip duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin popülaritesini sürdürmesinin zor olacağını, süreçte, "Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu" sorusunun temel olacağını ifade etti.

Hakan, yazısında şunları kaydetti:

"Seçime 44 gün kaldı. Siyasette 24 saat çok uzun bir süreyse, 44 günün uzunluğunu varın siz hayal edin.

44 gün gibi uzun bir süreçte Muharrem İnce’nin şu anki popülaritesini sürdürmesi çok zor.

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Çünkü 44 günlük maratonun başat aktörleri Erdoğan ile Kılıçdaroğlu olur.

Erdoğan / Kılıçdaroğlu gerilimi büyüdükçe Muharrem İnce’ye açılan alan daralır.

Bu 44 gün içinde “Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?” sorusu, en temel soru haline gelecek. Bu nedenle Muharrem İnce’nin üçüncü bir yol açması, çok zorlaşır.

Kısacası Muharrem İnce’nin yolu, bundan sonra çok daha zorlu olacak."