Ahmet Hakan'dan flaş çağrı! "Sokak röportajları yasaklansın"

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Sosyal medya platformlarında sokak röportajı yayınlayıp kriz vb. çığırtkanlıklarla iktidarı hedef alan yayınlara bir tepki de Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'dan geldi.

Hakan, yazısında, "Hayatımda hiçbir zaman yasakçı bir tutumum olmadı." diyerek Dezenformasyon Yasası'nı hedef alırken, bir bölümde ise sokak röportajlarının yasaklanması için çağrıda bulundu.

"Fitne odağı sokak röportajları"

Ahmet Hakan, şunları söyledi:

Hayatımda hiçbir zaman yasakçı bir tutumum olmadı. Tek istisnası var bunun: Sokak röportajları. Yasaklansın istiyorum bu röportajlar.

Komşuyu komşuya, anayı oğula, amcayı yeğene, dayıyı bütün mahalleye, mahalleyi şehre, şehri ülkeye düşman eden bir fitne odağı sokak röportajları.

Öfke, nefret, kin duyguları ekiliyor tüm topluma bu sözüm ona röportajlarda.

Nasıl edilir, nasıl yapılır bilmiyorum ama ülkemizin esenliği açısından eline mikrofon alanın dayıları birbirine kırdırdığı bu zıpırlığa bir son vermenin vakti geldi de geçiyor.