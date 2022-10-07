  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, Altay prototipi ile yapıldı! Görüntüleri SSB Başkanı Demir paylaştı!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü cevabı: Farkında olmadan bize gollük pas attı

Danimarka'dan sürpriz Türkiye kararı! 'Sabırsızlanıyoruz' dediler ve şehrin ismini bile verdiler

Geleceğin petrolü! Türkiye dünya devlerini sıraya sokacak hamleyi yaptı

İstanbul'un bu 8 ilçesinde artık yabancı olmayacak! Flaş karar az önce duyuruldu

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! LGBT rezaleti için harekete geçiliyor

Erdoğan uçakta açıkladı! O lider benimle görüşmek için araya birilerini soktu

Eyvah eyvah! 1 Ocak itibariyle onlara kallavi zam geliyor

Dünyaca ünlü bankanın petrol tahmini korkuttu! Akaryakıt fiyatları altüst olabilir

CHP’ye her yol mubah! Bir yanda HDP ile ortaklık bir yanda kemalistlere yalakalık
Medya Ahmet Hakan'dan flaş çağrı! "Sokak röportajları yasaklansın"
Medya

Ahmet Hakan'dan flaş çağrı! "Sokak röportajları yasaklansın"

TBMM'de kabul edilen Dezenformasyon Yasası'nı hedef alan Ahmet Hakan, yazısının bir bölümünde "Sokak röportajları yasaklansın" çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 17:59:00 - 2022-10-07 18:06:16
Ahmet Hakan'dan flaş çağrı! "Sokak röportajları yasaklansın"

 Yeniakit.com.tr 

Sosyal medya platformlarında sokak röportajı yayınlayıp kriz vb. çığırtkanlıklarla iktidarı hedef alan yayınlara bir tepki de Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'dan geldi.

Hakan, yazısında, "Hayatımda hiçbir zaman yasakçı bir tutumum olmadı." diyerek Dezenformasyon Yasası'nı hedef alırken, bir bölümde ise sokak röportajlarının yasaklanması için çağrıda bulundu.

"Fitne odağı sokak röportajları"

Ahmet Hakan, şunları söyledi:

Hayatımda hiçbir zaman yasakçı bir tutumum olmadı. Tek istisnası var bunun: Sokak röportajları. Yasaklansın istiyorum bu röportajlar.

Komşuyu komşuya, anayı oğula, amcayı yeğene, dayıyı bütün mahalleye, mahalleyi şehre, şehri ülkeye düşman eden bir fitne odağı sokak röportajları.

Öfke, nefret, kin duyguları ekiliyor tüm topluma bu sözüm ona röportajlarda.

Nasıl edilir, nasıl yapılır bilmiyorum ama ülkemizin esenliği açısından eline mikrofon alanın dayıları birbirine kırdırdığı bu zıpırlığa bir son vermenin vakti geldi de geçiyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fatıh

Vallahı seni takdir ediyorum Ahmet Hakan.. Yıllardır tartışıyorum bu mevzuyu.. Sana helal olsun.. Lutfen bu konu üzerinde ısrarla durmanı istıyorum

Murat

Sokak röportajları seviyesiz hakaret her şey var kaliteli kendini bilen insan olursa güzel ama genel olarak çok seviyesiz konuşmalar oluyor
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23