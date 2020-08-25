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Gündem Ahmet Hakan’dan Fatih Portakal’a olay sözler! ‘Sadece bunu yaptı’
Gündem

Ahmet Hakan’dan Fatih Portakal’a olay sözler! ‘Sadece bunu yaptı’

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, emekliliğe ayrılan Fatih Portakal ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ahmet Hakan, Fatih Portakal’ın habercilikte çığır açmadığını sadece ahkâm kestiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 08:49:00 - 2020-08-25 08:51:07
Ahmet Hakan’dan Fatih Portakal’a olay sözler! ‘Sadece bunu yaptı’

Yaptığı algı haberleri ile bilinen Fatih Portakal’ın emeklilik kararı sonrası peş peşe açıklamalar geldi.

FOX TV resmi açıklama yaparak, Fatih Portakal’ın ayrılığını doğruladı. Portakal’ın yerine kim geçeceği konuşulurken, Nevşin Mengü ve Sözcü yazarı Deniz Zeyrek isimleri konuşuldu.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da, ABD beslemeli FOX’tan ayrılık kararı alan Fatih Portakal ile ilgili yazı yazdı.

Hakan, Portakal’ın kişisel başarısının  'alanında rakipsiz kalmak' sayesinden olduğunu yazdı.

Ahkâm kesti

Ahmet Hakan, Fatih Portakal’ın habercilikte çığır açmadığını sadece ahkâm kestiğini söyledi.

Fatih Portakal’ın emekliliğine hayırlı olsun diyen Ahmet Hakan, ‘kişisel başarısı elbette vardı. Ancak bu kişisel başarıda ülkenin içinde bulunduğu politik atmosferin payı çok yüksekti’ ifadelerini kullandı.

Hakan yazısında Portakal ile ilgili, ‘Alanında rakipsiz kalmış olmanın semeresini bol bol yedi, üstelik habercilik alanında çığır falan açarak değil, daha çok ahkâm keserek’ dedi.

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Yorumlar

yandım ali

ikiside yaramaz sahiplerine itaatkardır doğan döneminde ahmet hakanıda biliyoruz medya böyle iki yüzlü insanlarla dolu parayı kim veriyorsa onun görüşünü savunanların dünyası...
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musa

fatih portakalın fox taki işini fetonun sağ kolu mustafa sait kavurmacının himmetiyle olduğunu düşünüyorum ikisi hemşeridir ... ayrılmasınıda yine bir proje içinde olan fetonun organizesi ekremi chp den ayrıştırmak olarak yorumluyorum.. yakında ekremin satın alacağı kanalda görürsek şaşmayalım.. feto ve abd nin derdi belediyeleri alan kılıçtar oğlu değil konumunu güçlendiren tayyip bey bence
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