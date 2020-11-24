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Gündem Ahmet Hakan’dan Ekrem İmamoğlu’na ağır bombardıman
Gündem

Ahmet Hakan’dan Ekrem İmamoğlu’na ağır bombardıman

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP’li Ekrem İmamoğlu’nu topa tuttu. Hakan, ‘salgının yaygınlaşmasına olağanüstü katkı sunan şu toplu ulaşım işine bir el atabilirsin’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 09:47:00 -
Ahmet Hakan’dan Ekrem İmamoğlu’na ağır bombardıman

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşe yazısında Ekrem İmamoğlu’nun önceki gün sadece İstanbul’da 186 kişinin “bulaşıcı hastalık” dolayısıyla öldüğüne yönelik yaptığı açıklamayı hatırlattı.

Ahmet Hakan şu ifadeleri kullandı:

İstanbul'da bulaşıcı hastalıktan ölenlerin sayısı bir günde 186 olmuş. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu şöyle demiş: “Uyuyamadım. Ne yapayım? Susayım mı? Yutkunayım mı?”

Susma Ekrem Başkan! Yutkunma! Kalk ve lütfen bir şeyler yap. Çözümün paydaşı ol. Sen artık yakınma, şikâyet etme, üzülme, vah vah deme, “Elimden bir şey gelmiyor” edası takınma, sadece var olan vahim tabloyu ifşa etme makamında değilsin ki.

Bir şeyler yapabilirsin mutlaka. Mesela... Salgının yaygınlaşmasına olağanüstü katkı sunan şu toplu ulaşım işine bir el atabilirsin. Metrobüs, otobüs sayısını arttırabilirsin. Minibüsleri denetleyebilirsin.

Yani ne bileyim işte. Vardır yapabileceğin şeyler. En azından ben öyle zannediyorum.

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Yorumlar

Cevdet

Bende İmamoğlu kazanınca biraz düşüncelere dalmıştım. Ya Erdoğan gibi Belediye Başkanlığından sonra Başkanlığıda alırsa? Büyürk ihtimal böyle olmayacak işallah, çünki tam bir fiyasko çıktı. Eh ne de olsa aynı güruh. Boşverin böyle devam etsin. AK Partiye ufak tefek şeylerden dolayı kızıp buna oy verenler pişmanmılar acaba?
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