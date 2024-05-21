Ahmet Hakan'dan, Devlet Bahçeli'ye ilginç teşekkür: Sayenizde bunu yapmış oldum

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sayesinde tanıdığı sanatçı Hande Mehan'ın şarkılarını keşfettiğini yazdı. Bahçeli'nin gazetecilere yaptığı açıklamada bu şarkılardan bahsettiğini belirten Hakan, "Ses muazzam. Söyleyiş efsane. Teşekkürler Devlet Bey. Sayenizde çok büyük bir keşif yapmış oldum" ifadelerini kullandı. İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı:

" "En sevdiğin ilk 10 şarkıyı söyle” deseler...

Uçakçı bir gazeteci olarak merak ettiğim bir şey var



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Amir Ateş Hocamızın “Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın” şarkısını mutlaka söylerim.

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Devlet Bahçeli’nin gazetecilerle yaptığı sohbetten öğrendik ki...

Bu güzelim şarkıyı Hande Mehan isimli bir sanatçımız söylüyormuş.

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Hande Mehan ismini ilk kez duyuyordum.

Ne büyük utanç. Ne büyük eksiklik.

Meğer son dönemlerde ortalığı resmen sallıyormuş Hande Mehan.

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Hemen açtım dinledim Hande Mehan’dan şarkıyı.

“Bir Kızıl Gonca” şarkısını seslendirmemiş Hande Mehar, resmen yaşamış.

Ses muazzam. Söyleyiş efsane.

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Teşekkürler Devlet Bey. Sayenizde çok büyük bir keşif yapmış oldum."