Ahmet Hakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a önemli çağrı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, köşesinde ekonomik problemler için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a çağrı yaptı. Hakan, "Acil eylem planına çok acil ihtiyaç var" başlığıyla yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Erdoğan, 2002 seçimlerini kazandığında... 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık acil eylem planları açıklamıştı. Bugün tam da buna ihtiyaç var.

Enflasyon, hayat pahalılığı, gıdadaki sorunlar, konut fiyatları, kiralardaki artışlar... Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm bu sorunlarla ilgili... 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık acil eylem planları yapıp açıklasa... Hem vatandaşın beklentisi karşılanmış olur hem de 2002 ruhuna dönülmüş olur."