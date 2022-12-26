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Medya Ahmet Hakan'dan Cübbeli Ahmet'le ilgili şok çıkış! 2023’te...
Medya

Ahmet Hakan'dan Cübbeli Ahmet'le ilgili şok çıkış! 2023’te...

Ahmet Hakan, Cübbeli Ahmet ile arasında "tam bir toksik ilişki olduğunu" belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 12:50:00 -
Ahmet Hakan'dan Cübbeli Ahmet'le ilgili şok çıkış! 2023’te...

Ahmet Hakan, Cübbeli Ahmet ile arasında "tam bir toksik ilişki olduğunu" belirtti. "2023’te de kendisiyle bu toksik ilişkiyi sürdüreceğim galiba" ifadelerini kullanan Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

 

"Bazen kıyasıya eleştiriyorum kendisini. Bazen kıyasıya övüyorum. Tam eleştirdiğim sırada küt diye beraber Tarafsız Bölge programında buluşuyoruz. Sonra lüzumsuz bir şey yapıyor, ben hemen “Olmadı hoca” yazısı yazıyorum. Kısacası aramızda tam bir toksik ilişki var. 2023’te de kendisiyle bu toksik ilişkiyi sürdüreceğim galiba."

 

 

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Yorumlar

Harun raşit öz

bence net ol bir öyle bir böyle olmaz omurgalı ol Ahmet Hakan

OMUT

Cübbeli Ahmet Hoca Akıllı olsaydı senin ve senin gibilerin ve Habertürk'e altaylının karşısına çıkmazdı Sizler Sadece bu zavallı ile alay ediyorsunuz.
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