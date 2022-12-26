Ahmet Hakan'dan Cübbeli Ahmet'le ilgili şok çıkış! 2023’te...

Ahmet Hakan, Cübbeli Ahmet ile arasında "tam bir toksik ilişki olduğunu" belirtti. "2023’te de kendisiyle bu toksik ilişkiyi sürdüreceğim galiba" ifadelerini kullanan Hakan, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Bazen kıyasıya eleştiriyorum kendisini. Bazen kıyasıya övüyorum. Tam eleştirdiğim sırada küt diye beraber Tarafsız Bölge programında buluşuyoruz. Sonra lüzumsuz bir şey yapıyor, ben hemen “Olmadı hoca” yazısı yazıyorum. Kısacası aramızda tam bir toksik ilişki var. 2023’te de kendisiyle bu toksik ilişkiyi sürdüreceğim galiba."