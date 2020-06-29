  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Ahmet Hakan'dan çok sert tepki geldi: Ama yetti artık koca bir nesli kurban ettiler

Ahmet Hakan, YKS ve LGS ile ilgili tartışmalar hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Hakan sınavlara giren öğrencilerin sanki hep bir ağızdan sınavın ertelenmesini istediğini dile getirenlere sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 16:48:00 -
Ahmet Hakan'dan çok sert tepki geldi: Ama yetti artık koca bir nesli kurban ettiler

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, YKS ve LGS ile ilgili tartışmalar hakkında çok çarpıcı bir yazı kaleme aldı. "E ama yetti artık şu 'Z kuşağı' genellemeleri" başlıklı yazısında sınavlara giren öğrencilerin sanki hep bir ağızdan sınavın ertelenmesini istediğini dile getirenlere sert tepki gösterdi.

İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı;

Ben de bir “Z kuşağı” yazısı yazmıştım.

Biraz genellemeye kayarak...

Fakat pişmanım!

Hem de çok pişmanım!

Çünkü görüyorum ki...

“Z kuşağı” adı altında yapılan genellemeler, iyice çığırından çıkmış durumda.

*

Öyle bir “Z kuşağı” tarifi yapılıyor ki...

Sanki bireylerden değil de...

- Tornadan çıkan ürünlerden söz ediliyor.

- Duvarın tuğlalarından söz ediliyor.

- Sepetteki elmalardan söz ediliyor.

*

- Sanki Bayburt’un, Kadıköy’ün, Çankaya’nın, Yozgat’ın aynı yaşlardaki bütün çocukları, aynı refleksleri gösteriyorlarmış gibi bir saçmalık!

*

- Sanki “Z kuşağı” diye bir robotik nesil türemiş, bunların hepsi otomatikman aynı şeylere kızıp aynı şeylere seviniyorlarmış gibi bir sersemlik!

*

- Sanki içlerinden bir kişi bile “Abi bence üniversite sınavları ertelenmesin” dememiş gibi bir abukluk!

*

- Sanki hepsi aynı lezzetlere düşkünmüş, aynı videolara tutkunmuş, aynı politikacılara uyuzmuş gibi bir genellemecilik!

*

“Z kuşağı” deyip geçiliyor.

Yahu her biri ayrı birey değil mi bunların? Birbirlerinden farklı siyasal tercihleri yok mu? Bazısı acayip kötümser, bazısı acayip iyimser olamaz mı? Ailesini takanı da takmayanı da yok mu Allah aşkına? Her biri apayrı kişiliklerden oluşmuyor mu bu kuşağın? Değişik tutumları da mı yok? Kimi inanca mesafeliyken kimi sofu takılmıyor mu? Hepsini geçtim, sözelci/sayısalcı ayrımı da yok bunların arasında?

Ne oluyoruz yahu?

*

Sanki aynı yaşlardaki bütün çocukları bir kazana atıp kaynatmışlar ve ortaya çıkan ucubeye de “Z kuşağı” adını vermişler gibi bir şey.

*

Var ya...

Koca bir nesil, ancak bu kadar genelleme kurbanı olabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Gundi

Bill Gates in insanlara chip takmasına gerek yok. CHP çoktan taktı. Onlar çağdaş, ilerici ve seçilmiş kişiler. Bulunduklar konum gereği herkesi küçük görme aşağılayıcı tavır sergileme ile programlanmışlar. Gündüz yatılacak yat, gece sabaha kadar eğlen paralar oda üyeleri ödemek zorunda. Bunlar Y kuşağı Hakan bey.
  • Yanıtla

ali

BRAVO SAYIN AHMET HAKAN.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı