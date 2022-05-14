Ahmet Hakan'dan çok konuşulacak yazı! Bu saatten sonra...

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, hapis cezası onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili çok konuşulacak bir yazıya imza attı. Hakan, Kaftancıoğlu'nun "klasik CHP'li olmadığını" ve partide "renklerden bir renk" muamelesi yapıldığını savunurken, "Canan Kaftancıoğlu’na verilen cezaya CHP’nin gösterdiği çok üst düzey tepkiyle bu durum biraz değişmiş gibi görünüyor. İki gündür Kaftancıoğlu’nun imajı ile CHP’nin imajı neredeyse tam olarak örtüşmüş durumda. Yani CHP, yeniden yüzde 25’lik dar alana sıkışmış oldu. Böyle bir CHP, iktidarın arayıp da bulamadığı bir CHP’dir. Çünkü iktidar, Canan Kaftancıoğlu imajına bürünmüş bir CHP’yi çok kolay alt edebilir" yorumunu yaptı.

Hakan, yazısına şöyle devam etti:

"Diyeceksiniz ki: Ne yapsın CHP? İstanbul İl Başkanı’na haksız bulduğu bir ceza verilmiş. Tepki göstermesin mi?

Cevabım şudur: Bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Tabii ki en üst düzeyden tepki gösterilecek.

Galiba sorunun temelinde şöyle bir şey var: Algısı ve imajı böyle olan bir siyasetçiyi İstanbul’a il başkanı yaparak hatayı ta en başta yaptı CHP."