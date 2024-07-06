  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gazze'de İsrail köpeklerinin inine girildi! Katillerin feryat sesleri böyle yükseldi

Orban, Moskova ziyareti sonrası Almanya'ya şoku yaşattı

Yaptığı "bozkurt" işareti gündem olmuştu! Ahmet Hakan'dan, Merih Demiral'la ilgili olay sözler

Cem Küçük 'iki kere telefonlaştık' dedi! Emekli maaşlarıyla ilgili kötü haber verildi

Yiyin birbirinizi! Boğa'nın boynuzladığı Almanlar şimdi suçlu arıyor

İran’ın Türk olan Cumhurbaşkanı zaferini bu şarkıyla kutladı "Türk'ün beli bükülmez"

Ankara'da uçan kuştan haberi olan Abdulkadir Selvi, Erdoğan-Esed görüşmesi için net konuştu! Bakın ne zaman olacak

Milli Takım'a bozkurtlu karşılama

Türkiye'ye karşı savaşa hazırlanıyorlardı! Askeri üslerinde yüksek alarm seviyesine geçildi: Vurulabiliriz

İşte çarpıcı anket sonuçları! Türk Halkı bozkurt işaretine ne diyor?
Medya Ahmet Hakan'dan, çok konuşulacak "Bozkurt işareti" çıkışı
Medya

Ahmet Hakan'dan, çok konuşulacak "Bozkurt işareti" çıkışı

Yeniakit Publisher
2024-07-06 15:55:00 -
Ahmet Hakan'dan, çok konuşulacak "Bozkurt işareti" çıkışı

Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesinde, Avusturya maçının kahramanlarından Merih Demiral’ın yaptığı Bozkurt işaretine yönelik tepkileri ele aldı. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’ın tepkisinin ardından farklı kesimlerden tepkiler gelmeye devam etti. Ahmet Hakan, bu tepkilerin Türkiye’de büyük bir Bozkurt kenetlenmesine yol açtığını vurguladı. Yazar, Almanya’nın tepkilerini eleştirerek, Türkiye’nin Bozkurt etrafında kenetlendiğini belirtti​. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesinde, Avusturya maçının kahramanlarından Merih Demiral’ın yaptığı Bozkurt işaretine yönelik tepkileri ele aldı. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’ın tepkisinin ardından farklı kesimlerden tepkiler gelmeye devam etti. Ahmet Hakan, bu tepkilerin Türkiye’de büyük bir Bozkurt kenetlenmesine yol açtığını vurguladı. Yazar, Almanya’nın tepkilerini eleştirerek, Türkiye’nin Bozkurt etrafında kenetlendiğini belirtti​. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

"Avusturya maçının kahramanlarından Merih Demiral’in yaptığı Bozkurt işaretine yönelik tepkiler şöyle gelişti:

- BİRİNCİ TEPKİ: Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’dan geldi.

*
ÖNE ÇIKAN VİDEO

- İKİNCİ TEPKİ: Alman’dan daha Alman tiplerden geldi. Bakınız: Can Dündar ve benzerleri.

*

- ÜÇÜNCÜ TEPKİ: “Biji Portekiz” paylaşımıyla hatırlanan DEM’li Ferhat Encü’den geldi.

*

- DÖRDÜNCÜ TEPKİ: Ülkücüleri avlamak için Bozkurt işareti yapan Kılıçdaroğlu’nu büyük bir anlayışla karşılayanlardan geldi.

*

İşte bu tepkisel silsile, bizim millette çok büyük bir bozkurt kenetlenmesine yol açtı.

(...) Şu kadarını söyleyeyim:

*

Türkiye, milli maç zaferinden sonraki kenetlenmeden sonra bu sefer de Bozkurt etrafında kenetlenmiş durumda.

*

Kimden ötürü?

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Hanım ve onun kuyruğuna takılanlardan ötürü.

Hepsini ayrı ayrı kutluyorum."

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23