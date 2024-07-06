Ahmet Hakan'dan, çok konuşulacak "Bozkurt işareti" çıkışı

Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesinde, Avusturya maçının kahramanlarından Merih Demiral’ın yaptığı Bozkurt işaretine yönelik tepkileri ele aldı. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’ın tepkisinin ardından farklı kesimlerden tepkiler gelmeye devam etti. Ahmet Hakan, bu tepkilerin Türkiye’de büyük bir Bozkurt kenetlenmesine yol açtığını vurguladı. Yazar, Almanya’nın tepkilerini eleştirerek, Türkiye’nin Bozkurt etrafında kenetlendiğini belirtti​. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

"Avusturya maçının kahramanlarından Merih Demiral’in yaptığı Bozkurt işaretine yönelik tepkiler şöyle gelişti:

- BİRİNCİ TEPKİ: Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser’dan geldi.

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- İKİNCİ TEPKİ: Alman’dan daha Alman tiplerden geldi. Bakınız: Can Dündar ve benzerleri.

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- ÜÇÜNCÜ TEPKİ: “Biji Portekiz” paylaşımıyla hatırlanan DEM’li Ferhat Encü’den geldi.

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- DÖRDÜNCÜ TEPKİ: Ülkücüleri avlamak için Bozkurt işareti yapan Kılıçdaroğlu’nu büyük bir anlayışla karşılayanlardan geldi.

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İşte bu tepkisel silsile, bizim millette çok büyük bir bozkurt kenetlenmesine yol açtı.

(...) Şu kadarını söyleyeyim:

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Türkiye, milli maç zaferinden sonraki kenetlenmeden sonra bu sefer de Bozkurt etrafında kenetlenmiş durumda.

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Kimden ötürü?

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Hanım ve onun kuyruğuna takılanlardan ötürü.

Hepsini ayrı ayrı kutluyorum."