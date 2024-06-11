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Medya Ahmet Hakan'dan, cami düşmanı Sözcü gazetesine efsane ayar! Resmen yerin dibine soktu
Medya

Ahmet Hakan'dan, cami düşmanı Sözcü gazetesine efsane ayar! Resmen yerin dibine soktu

Yeniakit Publisher
2024-06-11 11:20:00 -
Ahmet Hakan'dan, cami düşmanı Sözcü gazetesine efsane ayar! Resmen yerin dibine soktu

Ahmet Hakan, Hürriyet'teki köşe yazısında, “Bunu da yaptılar: Camide palyaçolu kültür şenliği” diye manşet atan Sözcü gazetesine efsane bir ayar verdi. "Ne şahane bir projedir bu. Ne güzel bir etkinliktir bu. Çocuklarla cami arasında kurulan ne kıymetli bir bağdır bu. 'Bunu da yapanların' ellerine, akıllarına, mesailerine sağlık" diyen Hakan, bu projelerin devam etmesini temenni etti. Hakan, yazısında şunları kaydetti:

Ahmet Hakan, Hürriyet'teki köşe yazısında, “Bunu da yaptılar: Camide palyaçolu kültür şenliği” diye manşet atan Sözcü gazetesine efsane bir ayar verdi. "Ne şahane bir projedir bu. Ne güzel bir etkinliktir bu. Çocuklarla cami arasında kurulan ne kıymetli bir bağdır bu. 'Bunu da yapanların' ellerine, akıllarına, mesailerine sağlık" diyen Hakan, bu projelerin devam etmesini temenni etti. Hakan, yazısında şunları kaydetti:

" “Bunu da yaptılar: Camide palyaçolu kültür şenliği” diye manşet atmış Sözcü gazetesi.

Peki neyi de yapmışlar?

Şunu:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

*

Camileri çocuklara açmışlar.

Çocuklar için camilerde yıl sonu etkinlikleri düzenlemişler.

Çocuklar, camileri neşeli sesleriyle çınlatmışlar.

Sportif oyunlar oynamışlar.

Hatta camilerde palyaço gösterisi bile yapılmış.

*

Ne şahane bir projedir bu. Ne güzel bir etkinliktir bu. Çocuklarla cami arasında kurulan ne kıymetli bir bağdır bu.

“Bunu da yapanların” ellerine, akıllarına, mesailerine sağlık.

*

Çok sevgili “bunu da yapanlar”...

Bu tatlı projeyi, bu harika etkinliği, bu güzel uygulamayı hiç aksatmadan sürdürün.

Sürdürün ki...

Çocuklar, camileri en sıcak yuvalar bilsin. Camiler, çınlasın çocuk sesleriyle."

 

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Yorumlar

Yaşar

Tamam onlar Cami düşmanı ya size ne demeli
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