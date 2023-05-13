Ahmet Hakan’dan bomba Muharrem İnce iddiası! Seçimi birinci turda Erdoğan kazanırsa İnce...

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Seçimi birinci turda Erdoğan kazanırsa Muharrem İnce ‘Ben dememiş miydim’ diye ortaya çıkar" düşüncesini dile getirdi.

Hakan yazısında, "Muharrem İnce, hep şu tezi işledi: 'Ben olmazsam seçimi birinci turda Erdoğan kazanır.' Neye dayanarak bunu söyledi? Hangi fizik ölçülerine yaslanarak bu iddiayı dillendirdi? Matematiği neydi bunu söylerken? Bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var: Eğer seçimi birinci turda Erdoğan kazanırsa Muharrem İnce ‘Ben dememiş miydim’ diye ortaya çıkar. Tersi olursa... Muharrem İnce’yi ara ki bulasın." ifadesini kullandı.

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