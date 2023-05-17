Ahmet Hakan’dan bomba Davutoğlu, Babacan ve Karamollaoğlu iddiası! “Yazın bunu bir kenara” deyip duyurdu

Ahmet Hakan, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Temel Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal’ın CHP’yi ne kadar ütmüş olurlarsa olsunlar bu seçimin en büyük kaybedenleri olduğunu ifade etti.

“Yazın bunu bir kenara. Bu partiler, tabela partisine dönüşecekler” diyen Hakan, Hürriyet’teki yazısında şunları kaydetti:

“DAVUTOĞLU, BABACAN, KARAMOLLAOĞLU, UYSAL!

Bedavadan kaç milletvekili çıkarmış olurlarsa olsunlar... CHP’yi ne kadar ütmüş olurlarsa olsunlar...

Bu seçimin en büyük kaybedeni bu dört isimdir.

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Düşünsenize: Hepsini toplasan Yeniden Refah Partisi’nin topuğuna bile yetişemiyorlar.

CHP’ye hiçbir şey ama hiçbir şey getirmediler.

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“Meclis’te partilerini temsil edecek milletvekilleri olacak, bu nasıl kayıp?” diyenlere sadece şunu söylemek istiyorum:

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Önümüzdeki süreç içinde o milletvekillerinin hiçbiri o partilerde kalmayacaktır. Yazın bunu bir kenara. Çünkü bu partiler, tabela partisine dönüşecekler.

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Genelde iddialı sözler söylemekten sakınırım ama bu konuda kendimi sakınmaya hiç gerek görmüyorum. Niye acaba?”