Ahmet Hakan'dan bomba çağrı! Hadi buyrun bakalım

HDP'li Ahmet Türk'ün “Bu seçimde, demokratik cumhuriyeti inşa etmek için, faşizmi yıkmak için çabalarımızı büyütmek zorundayız. Bu dönem Sayın Öcalan’ın özgürleşme dönemidir. Bu dönem Kürt halkının kendi kaderini belirleme dönemi olacaktır" sözlerini hatırlatan Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Madem Ahmet Türk açık konuşuyor, Altılı Masa da açık konuşmalı. 'HDP’nin seçimden beklentisiyle bizim seçimden beklentimiz aynı değildir' demeli, diyebilmeli. Hatta daha ilerisini söylemeli: 'Biz geldiğimizde teröre karşı amansız mücadele sürecek' demeli. 'Bizim iktidara gelmemiz Kandil’in sevineceği bir şey olmayacak' demeli. Kaçarak, geçiştirerek, ortada bırakarak olmaz" ifadelerini kullandı.

Hakan, şunları kaydetti:

"HDP’li Ahmet Türk, 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçime bir anlam yüklüyor, bir misyon biçiyor.

Söylediği şu:

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“Bu seçimde, demokratik cumhuriyeti inşa etmek için, faşizmi yıkmak için çabalarımızı büyütmek zorundayız. Bu dönem Sayın Öcalan’ın özgürleşme dönemidir. Bu dönem Kürt halkının kendi kaderini belirleme dönemi olacaktır.”

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Buradan anlıyoruz ki Ahmet Türk’ün, önümüzdeki seçimle ilgili olarak çok somut şu iki beklentisi var:

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- BİR: Öcalan’ın özgürleşme dönemini başlatması.

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- İKİ: Kürt halkının kendi kaderini belirleme dönemini başlatması.

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Ahmet Türk’ün önümüzdeki seçimden beklentisi ile Altılı Masa’nın önümüzdeki seçimden beklentisi aynı olabilir mi?

Tabii ki olamaz.

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CHP’nin, İYİ Parti’nin, Saadet’in, Deva’nın, Gelecek’in, DP’nin...

“Bu seçim Öcalan’ın özgürleşeceği, halkların kendi kaderlerini tayin hakkının verileceği bir seçim olacak” demeleri tabii ki mümkün değil.

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Yani ortada...

“İki beklenti arası yaman çelişki” var.

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Bu yaman çelişki, öyle görülüyor ki önümüzdeki günlerde Altılı Masa’yı zorlayacak.

Cumhur İttifakı, en çok buradan gidecek Altılı Masa’nın üzerine.

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Altılı Masa’nın buradan zarar almadan çıkması, açık ve net tutum almasına bağlı. Madem Ahmet Türk açık konuşuyor, Altılı Masa da açık konuşmalı.

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“HDP’nin seçimden beklentisiyle bizim seçimden beklentimiz aynı değildir” demeli, diyebilmeli.

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Hatta daha ilerisini söylemeli:

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“Biz geldiğimizde teröre karşı amansız mücadele sürecek” demeli. “Tamam, kayyuma karşıyız ama biz geldiğimizde belediye başkanları terör örgütüne destek veremeyecek” demeli. “Bizim iktidara gelmemiz Kandil’in sevineceği bir şey olmayacak” demeli.

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Kaçarak, geçiştirerek, ortada bırakarak olmaz."