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Medya Ahmet Hakan'dan bomba çağrı! Hadi buyrun bakalım
Medya

Ahmet Hakan'dan bomba çağrı! Hadi buyrun bakalım

Yeniakit Publisher
2023-03-24 11:22:00 -
Ahmet Hakan'dan bomba çağrı! Hadi buyrun bakalım

HDP'li Ahmet Türk'ün “Bu seçimde, demokratik cumhuriyeti inşa etmek için, faşizmi yıkmak için çabalarımızı büyütmek zorundayız. Bu dönem Sayın Öcalan’ın özgürleşme dönemidir. Bu dönem Kürt halkının kendi kaderini belirleme dönemi olacaktır" sözlerini hatırlatan Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Madem Ahmet Türk açık konuşuyor, Altılı Masa da açık konuşmalı. 'HDP’nin seçimden beklentisiyle bizim seçimden beklentimiz aynı değildir' demeli, diyebilmeli. Hatta daha ilerisini söylemeli: 'Biz geldiğimizde teröre karşı amansız mücadele sürecek' demeli. 'Bizim iktidara gelmemiz Kandil’in sevineceği bir şey olmayacak' demeli. Kaçarak, geçiştirerek, ortada bırakarak olmaz" ifadelerini kullandı.

HDP'li Ahmet Türk'ün “Bu seçimde, demokratik cumhuriyeti inşa etmek için, faşizmi yıkmak için çabalarımızı büyütmek zorundayız. Bu dönem Sayın Öcalan’ın özgürleşme dönemidir. Bu dönem Kürt halkının kendi kaderini belirleme dönemi olacaktır" sözlerini hatırlatan Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Madem Ahmet Türk açık konuşuyor, Altılı Masa da açık konuşmalı. 'HDP’nin seçimden beklentisiyle bizim seçimden beklentimiz aynı değildir' demeli, diyebilmeli. Hatta daha ilerisini söylemeli: 'Biz geldiğimizde teröre karşı amansız mücadele sürecek' demeli. 'Bizim iktidara gelmemiz Kandil’in sevineceği bir şey olmayacak' demeli. Kaçarak, geçiştirerek, ortada bırakarak olmaz" ifadelerini kullandı.

Hakan, şunları kaydetti:

"HDP’li Ahmet Türk, 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçime bir anlam yüklüyor, bir misyon biçiyor.

Söylediği şu:
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*

“Bu seçimde, demokratik cumhuriyeti inşa etmek için, faşizmi yıkmak için çabalarımızı büyütmek zorundayız. Bu dönem Sayın Öcalan’ın özgürleşme dönemidir. Bu dönem Kürt halkının kendi kaderini belirleme dönemi olacaktır.”

*

Buradan anlıyoruz ki Ahmet Türk’ün, önümüzdeki seçimle ilgili olarak çok somut şu iki beklentisi var:

*

- BİR: Öcalan’ın özgürleşme dönemini başlatması.

- İKİ: Kürt halkının kendi kaderini belirleme dönemini başlatması.

*

Ahmet Türk’ün önümüzdeki seçimden beklentisi ile Altılı Masa’nın önümüzdeki seçimden beklentisi aynı olabilir mi?

Tabii ki olamaz.

*

CHP’nin, İYİ Parti’nin, Saadet’in, Deva’nın, Gelecek’in, DP’nin...

“Bu seçim Öcalan’ın özgürleşeceği, halkların kendi kaderlerini tayin hakkının verileceği bir seçim olacak” demeleri tabii ki mümkün değil.

*

Yani ortada...

“İki beklenti arası yaman çelişki” var.

*

Bu yaman çelişki, öyle görülüyor ki önümüzdeki günlerde Altılı Masa’yı zorlayacak.

Cumhur İttifakı, en çok buradan gidecek Altılı Masa’nın üzerine.

*

Altılı Masa’nın buradan zarar almadan çıkması, açık ve net tutum almasına bağlı. Madem Ahmet Türk açık konuşuyor, Altılı Masa da açık konuşmalı.

*

“HDP’nin seçimden beklentisiyle bizim seçimden beklentimiz aynı değildir” demeli, diyebilmeli.

*

Hatta daha ilerisini söylemeli:

*

“Biz geldiğimizde teröre karşı amansız mücadele sürecek” demeli. “Tamam, kayyuma karşıyız ama biz geldiğimizde belediye başkanları terör örgütüne destek veremeyecek” demeli. “Bizim iktidara gelmemiz Kandil’in sevineceği bir şey olmayacak” demeli.

*

Kaçarak, geçiştirerek, ortada bırakarak olmaz."

 

 

 

2
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Yorumlar

emir

iyi akıl veriyorsun da zaten bunlara destek çıkan terör destekçileri bir yanlış görünce desteklerini çekerler.bunlar ortada kalır. ikincisi adamın cürete bakın kürtlerden bahsediyor bunamış adam.bizler kürdüz asla ve asla ne sizlere ne de de destek çıktığınız adamlara asla oy vermeyizz vermeyeceğiz. kelleyi verir alçak terör destekçilerine oy vermeyiz. senin sayın öcalanın çıksın da görelim ne olacak.demokrasiden bahseden faşistlere bakın.faşist güruh terörist artıkları demokrasiden dem vurmaktalar. insanına baskı yap şu partiye oy verme de tehdit et.sonra da demokrasiden dem vur. aslında bu güruh zaten öyle bunu bilmeyen ahmaktır. bunlara inanıp da kuyruk olanlara yazıklar olsun.

1453 RTE

Bu adamin raporu sahte bu adam hasta falan değil cezası tamamlatılmalı
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